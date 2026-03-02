我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊開戰衝突升溫，台股今（2）日開盤最低重挫809點至34605點，但盤中在台積電買盤力撐之下，轉為震盪回穩走勢，站回35000點，午盤下跌135.5點，加權指數來到35278.99點。台積電下跌5元，來到1990元。大盤仍在盤面下，櫃買指數不同調，盤中逆勢翻紅，上漲0.76點，來到317.49點。權值股漲跌不一，台積電午盤下跌5元，報1990元；鴻海下跌3.5元，報239.5元；台達電上漲5元，報1435元；廣達上漲8.5元，報300元；聯發科跌35元，報1910元；富邦金下跌1.1元，報93.1元。今日大盤早盤一度重挫超過800點的情況下，資金流向具有避險屬性與受惠於局勢動盪的族群。低軌衛星族群強勢大漲，華通、兆赫、光聖早盤開低走高，攻上漲停板。今日傳產股中表現最突出的板塊之一，資金轉往基期較低或具轉機題材的標的。台玻表現最強勁，午盤亮燈漲停，鎖死在67.2元，主要受惠於產品報價持穩與成本控制得宜。和成小幅上揚，族群呈現個股領頭帶動的格局。貨櫃航運（如長榮、陽明、萬海）因地緣政治導致的運價上漲預期，在盤中表現相對抗跌。此外，受惠於戰事題材的軍工概念與避險色彩濃厚的特化族群也吸引了部分資金停泊。市場分析，目前金融市場受國際政治事件影響極大，建議關注油價與美股是否止跌。強勢族群中，傳產避險色彩濃厚，但需防範短線消息面利多出盡後的獲利了結賣壓。