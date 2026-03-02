我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團擬推「中央補助6歲以下兒童健保費」 衛福部：宜綜合評估整體政策

國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家出」，且列為重要的優先法案。衛福部回應，建議宜綜合評估整體兒童政策、審慎研議。而專家則說，少子化解決方案有很多可以進行，但是否一定要用到這一點，「請大家深思」。國民黨團擬推「0到6歲健保費國家出」。衛福部表示，全民健保為自助互助社會保險，每人要繳交健保費，以獲得醫療給付，如為經濟弱勢民眾，則由政府提供全部或部分的自付健保費補助，使全民皆能獲得適當醫療照護。目前政府已針對低收、中低收入戶未滿18歲兒少、未滿20歲及年滿55歲以第6類第2目身分加保之原住民及身心障礙者等提供一般保險費全額或部分補助，適度減輕經濟弱勢民眾的保費。衛福部說，以低收、中低收入戶未滿18歲兒少健保費補助為例，統計109年至113年，每年平均補助約7億元、約112萬人次受益。現行衛福部除了提供低收、中低收入戶未滿18歲兒少健保費補助外，也提供3歲以下兒童醫療補助、未滿18歲弱勢兒少醫療費用補助。相關數據統計109年至113年期間，1.3歲以下兒童醫療補助對象為3歲以下參加全民健康保險的兒童，補助項目為門診及住院部分負擔費用。平均每年補助約17億元、約888萬人次受益。2.未滿18歲弱勢兒少醫療費用補助對象包含低收、中低收入戶內兒少、受保護或安置、發展遲緩、早產、罕病或領有重大傷病或經地方政府社工評估者，項目包括全民健康保險自行負擔的住院費用及看護費、早療評估及療育訓練費、愛滋病毒感染預防性投藥費等，每年最高30萬元。平均每年補助1.5億元，平均計有1.8萬人次受益。針對傳出國民黨近期擬提出「兒童福利法」修正草案，規範中央政府補助6歲以下兒童健保費，因涉及國家財政支出，衛福部建議宜綜合評估整體兒童政策、審慎研議。醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，這個方式可能有2大問題，包括全民健保是互助精神，一旦0到6歲健保費由國家補助，就會變成國家要補貼有錢人健保費、且多餘經濟弱勢者的健保費。洪子仁指出，這已違反「量能付費」的保險精神。對於少子化應是針對生育補助、生育津貼、友善環境的作法。洪子仁說，若由國家補貼，可能要考量是否排擠相關預算，因為以健保核心保險精神而言，對於健保、財務永續可說是絕對性不利。