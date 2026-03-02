我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部：已同步展開國際護僑行動

美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲，伊朗隨即對波斯灣展開報復性空襲，中國駐以色列使館則宣稱，只要台灣人持「台胞證」，即可登記撤離。對此，民進黨立委鍾佳濱今（2）日開酸，中國本身是自顧不暇，相信聰明的台灣人民絕對不會去當中國大使館的中國人。鍾佳濱表示，「厲害了我的國」一向是中國大內宣，但他們現在卻把大內宣搞成大外宣。鍾佳濱提醒，大家不要忘記關西機場事件，就是子虛烏有的認知戰，放出假訊息，讓當時被風雪所困、無法回國的台灣同胞，以為要透過中國使館才能順利返國。鍾佳濱開酸，事實上，從各種媒體反應可見，中國本身是自顧不暇，哪能兼顧台灣人？更何況目前伊朗境內對中國印象可想而知，相信聰明的台灣人民絕對不會去當中國大使館的中國人。外交部發言人蕭光偉表示，我國領事保護權不應成為政治操弄工具，我國政府已同步展開國際護僑行動，提醒國人在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處。