世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic,WBC）將在3月5日展開，中華隊將在預賽C組遇到澳洲、日本、捷克、南韓等強敵，爭取前往美國複賽的機會，全台球迷也跟著進入備戰狀態，從觀看賽事的螢幕、投影機，補充應援能量的零食等，都在近期成為熱搜。電商平台486團購網從3月5日到8日推出「WBC應援快閃活動」，團購價再享88折。電商平台momo購物網也推出應援能量補充零食等優惠價，萬件美食下殺83折起，消費滿額再抽888 mo幣。
影音設備、冰箱成熱搜 486團購推應援快閃活動
486團購指出，近年消費者注重打造居家影音體驗，過去可能會外出到運動餐廳或運動酒吧欣賞賽事，現在則更喜歡在家放鬆應援，或是邀請三五好友來家中一起看比賽，也讓影音需求大增，其中兼顧辦公、學習與娛樂用途的電子白板與移動式智慧螢幕最受關注。除了視覺升級之外，486團購表示，不少消費者會準備飲品與宵夜，所以大容量冰箱與行動冰箱的搜尋度顯著增加。另外，除濕機、空氣清淨機與吸塵器等環境管理家電同樣受到關注，可以看出消費者重視空間舒適與居家整潔。
486團購分析，雖然國際賽事屬於短期事件，但所帶動的消費往往集中且明確，形成事件型消費高峰，從顯示設備到清潔家電的需求變化，不僅反映賽事熱度，更顯示家庭娛樂模式轉變與居家生活品質升級的長期趨勢。486團購3月5日到8日也趁勢推出「WBC應援快閃活動」，團購價再享88折。
momo祭零食83折起優惠 滿額再抽mo幣
momo針對民眾「宅家觀賽」需求，推出電視、投影機優惠價，在客廳就有寬闊螢幕追每場賽事；喜歡劇院級質感的消費者，則可選擇雷射智慧微型投影機或4K三色雷射投影機，讓牆面與天花板秒變巨幕舞台；可以移動的多功能顯示設備，也能讓球迷從客廳追賽到臥室。
除了電視之外，補充應援能量的零食也必不可少，像是多入組的「派對零食箱」，洋芋片、爆米花、冰品組合的買氣同步上升，讓親朋好友可一邊觀賽、一邊解饞。也有球迷會穿戴中華隊周邊商品一起應援，momo也同步推出棒球周邊應援商品。momo即日起加碼應援好物優惠，萬件美食下殺83折起，消費滿額再抽888 mo幣；影音家電下單滿百即有機會帶走SONY WH-1000XM6旗艦無線降噪耳機或Nintendo 任天堂Switch OLED瑪利歐亮麗紅主機。
資料來源：486團購網、momo購物網
