民意對襲擊行動的看法

共和黨內部的分歧與擔憂

對油價飆升的焦慮

美國與以色列上週六（2月28日）起對伊朗發動攻擊行動，並擊殺包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多名伊朗高層官員。不過根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，僅有27%的美國受訪者支持這項導致伊朗最高領袖哈米尼喪命的空襲行動。約半數民眾、其中包括四分之一的共和黨支持者認為，美國總統川普過於傾向使用軍事武力。民調結果顯示，僅有27%受訪者表示支持這次的軍事行動，43%表示反對，另有29%表示不確定。約有九成受訪者表示，他們至少聽說過一些關於這場自週六凌晨展開的空襲行動的消息。不過有56%的美國人認為，川普過於願意動用武力來推進美國利益。除了伊朗外，川普近幾個月還對委內瑞拉、敘利亞和奈及利亞下令發動襲擊。絕大多數民主黨支持者（87%）持此觀點，共和黨支持者中有23%也如此認為，無黨籍人士則有60%。該民調是在美國與以色列對伊朗發動攻擊期間進行，並在美軍宣布此次行動中首批美方傷亡之前結束。透過線上方式蒐集全美1282名成年人的回覆，誤差範圍為正負3個百分點。自空襲展開以來，已有三名美軍人員喪生，另有五人重傷。此次行動更使中東地區陷入一場全新且難以預測的衝突。儘管55%的共和黨支持者表示支持空襲、13%表示反對，但該民調發現，川普所屬政黨中有42%的人表示，若伊朗行動導致「美軍在中東地區傷亡」，他們將較不可能支持這場軍事行動。川普的總統支持率也略微下滑至39%，比2月中旬的民調下降了一個百分點。此次襲擊發生在美國期中選舉首場初選的前三天。期中選舉將決定共和黨能否在未來兩年維持國會多數席位。有45%的受訪者表示，若未來美國國內原油或汽油價格上漲，可能無法繼續支持這項軍事行動。在這之中，共和黨支持者中此比例為34%，無黨派人士為44%。石油交易商表示，週日布蘭特原油價格在場外交易中暴漲10%，來到每桶約80美元。分析師預測，隨著衝突加劇，油價可能攀升至每桶100美元。