台中市長盧秀燕定3月中旬訪美，可望會晤中央層級成員，會談關稅、軍購等台美重大議題，外界質疑她為參選總統鋪路，先到美國「面試」。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，盧秀燕布局2028的關鍵變數，其實是國民黨台中市長提名之爭，是否能圓滿落幕。杜聖聰今（2）日在臉書表示，台中初選圓滿打完，才是盧秀燕2028最大的拼圖。台中市長提名之爭，從來不是越快結束越好，也不是讓某一方早早退場就叫做「整合完成」。杜聖聰指出，真正的問題在於：這場初選有沒有打完、打公平、打到雙方都心甘情願接受結果。這才是決定盧秀燕2028布局能不能成立的關鍵變數。杜聖聰續指，國民黨宜蘭縣長初選，是君子之戰的標竿。張勝德與吳宗憲兩人，從頭到尾在公開、透明的全民調框架下競爭，結果公布當天，兩人當場擁抱，張勝德宣告全力助選。話鋒一轉，杜聖聰表示，新竹縣長初選卻是仇恨值爆棚、刀刀見骨，然而仇恨值一旦積累到一定程度，就算最後產生了形式上的勝者，敗者陣營的樁腳與支持者也早已把怒氣轉化為冷漠、甚至暗中作梗。至於台中，杜聖聰直言，從一開始就和新竹縣走在不同的軌道上。楊瓊瓔與江啟臣早已言明將會遵守有規則、有格局、有退場的承諾，雙方的仇恨值始終維持在可控範圍之內。然而，最需要警惕的風險是，如果初選過程中有任何一方感覺程序不公、結果不服，最可能出現的，並非公開翻臉，而是一種「禮貌而尷尬的微笑」。杜聖聰表示，檯面上握手拍照、說盡祝福的話，台面下卻各自保留實力、樁腳靜觀其變、資源默默縮手。這種衝突不表面化、矛盾不公開化的「貌合神離」狀態，是現階段台中整合最危險的結局。它不會引爆新聞，卻會在選戰的每一個細節裡悄悄流血。杜聖聰分析，盧秀燕的2028，第一關不是站上全國舞台，而是能不能走出台中。台中市是她執政的根據地，一旦她不是市長之尊，沒有市府資源時，在備戰總統大選兩年期間，最需要的大本營就是來自台中在地鄉親的力挺。如果台中初選留下貌合神離的裂縫，2026年台中市長選情就先打折扣，市長選情一旦吃緊，盧秀燕的施政資源與政治能量也跟著被拖住，根本沒有餘力向外擴張。杜聖聰強調，台中君子之戰打得越乾淨、越服氣，初選順利收官，藍軍整合到位，2026市長守住，盧秀燕才有完整的台中基地作為後盾，才有資格在2028年揮師全國。初選打完了，盧秀燕的台中拼圖才算補齊；打不完、打得讓人心裡不舒服，到頭來換來的只是一張貌合神離的笑臉。連台中都走不出去，2028的盧秀燕總統之路又從何說起？