國民黨宜蘭縣長協調落幕，由身兼文傳會主委的藍委吳宗憲在內參民調中出線，將和民眾黨的陳琬惠整合人選。有網路影片聲稱吳宗憲可能將請辭主委，並由資深媒體人陳鳳馨接任，不過陳則向《NOWNEWS今日新聞》嚴正否認，表示是「胡說八道的謠言，我這一輩子都不會（接文傳會主委）」。吳宗憲日前在宜蘭縣長協調中勝出，外界關注他是否請辭文傳會主委專心選務，不過他受訪時說，尊重黨主席鄭麗文的規劃，並未鬆口。有YT頻道在日前指出，鄭麗文聘用陳鳳馨為文傳會主委，更誇她用數據說話，用邏輯服人，能把最複雜的政治議題揉碎講得連菜市場大媽都聽得懂。因此聘用她負責爭取知識藍、經濟藍和中間選民的心，而文傳會副主委尹乃菁則是負責衝鋒陷陣跟綠營硬碰硬撕咬。藍營內部也傳出，近期吳宗憲可能要請辭文傳會主委，更傳出正在和陳鳳馨交接。不過陳鳳馨則向《NOWNEWS今日新聞》嚴正駁斥，表示這是「胡說八道的謠言，內容農場的AI謠言，連人都不是。我當然不是，一輩子都不會（接文傳會主委）」。其實黨主席鄭麗文早在1月21日的中常會上表示，吳宗憲沒有進入初選，所以不會要求吳宗憲請假或請辭，除非他自己考慮；吳宗憲則說，若最後一刻進入縣長選舉，就會依照規定來做，這之前就盡全力協助國民黨重返榮耀，如果制度不夠詳盡，依照主席想法做，這是一路以來的傳統。據掌握，吳宗憲先前和文傳會前副主委林益諄頗有摩擦，推行文傳會事務遭遇阻擋，他就曾向鄭麗文請辭，但最終被慰留至今。