▲李姓駕駛疑似視線死角肇事，一路開回總站才驚覺肇事。（圖／警方提供）

台北市中山區八德路二段330號前今（2日）上午發生一起驚悚死亡車禍，一名69歲的林姓婦人當時到站剛下公車，便繞過公車準備過馬路。怎料，駕駛疑似因視線死角未注意到林婦，當場將其輾過。警消獲報到場後，發現婦人明顯死亡。至於肇事駕駛則一路開回總站後才驚覺出意外，後續將依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這輛公車今（2日）上午8時36分停靠位於台北市中山區八德路二段330號的公車站牌前，林姓婦人便從公車後門刷卡下車。從監視器畫面中可見，林婦下車後便繞到公車前頭準備過馬路，而公車準備離站時未注意到婦人，當場將其輾過，林婦倒臥血泊、臟器外露慘死。而肇事的李姓駕駛並未停下查看，直到開回公車總站後，員警才將其帶回製作筆錄。對此，客運業者也發出聲明，表示在事發後經調閱監視器及詢問駕駛李男，發現林婦於站牌從公車後門下車後，步行到車頭準備穿越馬路，恰巧公車起步離站，由左前後視鏡注意左側路況，其右前車頭碰撞到視線死角的婦人肇事。而李男於肇事後未停下，其供稱不知道撞到人，才會繼續依路線正常營運，「絕非故意肇事逃逸。」亦無酒駕、超時工作狀況，已派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責負相關刑、民事責任。