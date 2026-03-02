我是廣告 請繼續往下閱讀

數年前曾經跟著台北律師公會一同去香港訪問，參加律師交流。在主活動場地「跑馬地」附近的天橋下，會看到有些阿姨在幫人做個很特別的儀式，會放一些神像以及紙做的老虎、人像，還拿個拖鞋嘴上念念有詞。後來查了一下，才知道這特別的儀式就是香港、廣東一帶的「打小人」。據說，在驚蟄節氣（國曆的每年三月五日至六日開始），因為是迎接春天，萬物甦醒的時刻，連蟲都被春雷驚醒開始活動了，所以以此儀式象徵驅趕惡害，而打小人即象徵著制伏那些小人的危害，驅趕小人送走厄運迎接好運。連2009年的時代雜誌也將打小人選為亞洲最佳事物，在台灣也有部分廟宇進行此儀式。如果你有興趣，不妨也利用驚蟄的節氣做一下打小人儀式，剛好迎接新的農曆年，聽說效果會特別好。若你沒有時間去「打小人」，下列的觀念或方法可能讓你在新的一年趨吉避凶，遠離小人是非困擾：你的清單上還有該收回而未收回的款項嗎？最近有沒有出現旁人來向你借錢的情況？有時你耳根子軟、礙於朋友同事情面，不好意思拒絕別人的借錢請求。有時你相信人性本善，對方要求「可不可以讓我借一下下就好」時，想說助人為快樂之本，對方應該不會不還吧？在法庭內，大多數的案件都與金錢（利益）的流動有關，從罰單、租賃到投資、工程款，就連家事事件也很少不牽涉金錢議題。老生常談那句話：「錢只要出去你的口袋，你就已經先輸一半了。」請先對你的金錢做好風險意識與控管，你再決定要不要借出那筆錢。否則，你貪他的利，他貪你的本，也許對方本來就不打算要還你錢了，這時候你只會欲哭無淚，對人性產生徹底的失望感。如果有涉及到合約事項，不要去省律師費，好好諮詢你的律師，讓律師來審合約吧。有時候，失之毫釐差之千里的文字記載，會讓你行使權利時平添各種阻礙；更常發生當時簽約雙方沒有想到，後來卻不幸應驗的情況；再極端點的，明明已經簽好約，事後發現合約內容漏洞百出、雙方地位失衡，想要後悔也為時已晚。至少律師能幫你在事前評估風險，讓你少走冤枉路，或者在事件發生時也能獲得控制，不去影響你的人生。這在一起幹壞事的場合最常發生。許多犯罪類型常常是大家一起做的，譬如恐嚇取財，人多聲勢大，對被害人的心理壓制也大；譬如共同販毒、共同詐欺，只靠一個人是很難「成事」的，往往是一大串人在進行。在法庭上，要判一名被告有罪的前提，需要經過嚴格的法律審查，以判斷被告是不是應該要為他的行為負責，而在被認定確實有該犯罪行為的情況下，要以無罪作為答辯方向，難度是相當高的（違法性與罪責的審查），據說每一百件案件大概只有三到四件會下無罪判決，許多律師也往往以無罪為目標，為當事人維護權益。也許來自於流行文化或歷史背景的影響，「義氣」在國人的觀念是根深蒂固的。然而，也常看到在偵查庭或法庭上，其他被告本性驅使，為了獲得較輕或者無罪的判決結果，而一口咬定某人是主謀，如果證據對該人顯然不利，即便該人並非其他被告聲稱的主謀，往往也會背上超越其行為程度的黑鍋，替人扛罪了，當初所謂的「義氣」蕩然無存，留下的只是深刻的悔恨，用時間去贖罪。而有些犯罪真正的主謀，會技術性地在犯罪的初始階段就藏在幕後，斷絕任何對他們不利的證據，把停損點控制在那位被利用的棋子上。最後真正的主謀可能因證據不足而被論以無罪，讓棋子去承擔一切的後果。歹路不可行，要犯罪前也請先三思，尤其是跟著一群「朋友」的犯罪，人生可是沒有後悔藥的。義氣究竟值多少，請好好衡量衡量吧。你應該也常聽說過以下故事：合作的對象正在出賣你們的共同機密，偷偷竊取你的定價策略然後另開營業對你進行削價競爭，或者模仿你的商品做個「平替」上架販售，搶你的市佔率；餐廳的餐點被有心顧客放蟑螂勒索，在主管機關調查的階段被迫停業好幾天。以法律規制人民行為的社會很殘酷，是不太給人犯錯機會的。遇到法律事件，不僅會產生賠償（民事責任），若涉及到犯罪，也會伴隨著刑事責任；若違反了行政規範，主管機關也會對行為人開罰。甚至法定代理人、僱用人也不免連帶責任，即便不是他們做的行為。於是，近年衍生出公司治理、ESG等顯學，盡量防止哪一天突然被人背後捅刀，以避免法律上的風險。有時候一件看似不太起眼的風波，可能都會讓企業一夕間傾覆，建立很困難，破壞卻很容易。新的一年，請不要以為「壞運不會在我身上」，無論你從事什麼事，都請你盡量謹慎小心，用心態與行動制化小人，讓那些小人、壞事對你毫無著力點。祝你丙午馬年萬事如意，平安順利。●作者：何仁崴／ 律師●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com