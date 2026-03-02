我是廣告 請繼續往下閱讀

除夕團圓夜驚傳暴力事件！16日彰化縣北斗鎮一名男子在光天化日之下，竟手持刀械與鐵鎚瘋狂攻擊鄰宅大門，甚至在短短不到一分鐘內強行入內，警方獲報後於男子家中將其逮獲，並查扣涉案兇器。由於男子落網後情緒不穩且身體不適，已先行送醫，相關畫面在當地臉書社團曝光，讓不少網友直呼「太恐怖」目前全案依恐嚇、毀損及侵入住宅罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。這起驚悚的事件發生在除夕當天，彰化縣北斗鎮一名留著平頭、身穿藍色連帽外套、腳踩藍白拖的男子，右手緊握鐵鎚、左手持刀，氣勢洶洶地直衝鄰居家門口，隨即對著門框與門鎖展開一陣狂敲亂打。短短約50秒的破壞過程中，該名男子不僅瘋狂敲擊大門至少10次，更不斷以全身重量猛烈推擠門板，眼見門還是打不開，他竟改用雙腳強力踹門，即便大門已出現毀損男子依舊不肯罷休，最終在猛烈攻勢下成功破門，強行闖入民宅。警方表示，報案人指認該名強闖民宅的男子實為附近鄰居，而該男子在警方趕抵現場前已自行返回住處，隨後，被員警帶回偵辦，並現場查扣涉案的一把刀械與一支鐵鎚，然而，藍衣男子落網後，因身體不適加上情緒不穩，第一時間送往醫院治療。目前警方目已依恐嚇、毀損及侵入住宅等罪嫌，將全案函送彰化地方檢察署進一步偵辦。