新北市瑞芳區台2線今（2日）上午，一輛載滿玻璃瓶裝米酒的曳引車行經台2線91.4公里處、金沙灣路段（宜蘭往基隆方向）時，疑因貨物固定不當，近百箱米酒瞬間滑落，玻璃瓶當場碎裂，酒液潑灑整片路面，空氣中瀰漫濃濃酒氣，畫面宛如「酒海」炸開，場面相當驚人。事故發生在上午11時許，47歲林姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿台2線北上行駛，車上載運大量瓶裝米酒。警方初步調查指出，疑因貨物未確實捆紮固定，在行進間重心偏移，導致約100箱米酒傾倒滑落。大量玻璃瓶破裂，碎片四散，占據主要車道，所幸未波及其他車輛，也無人員傷亡。事故發生後，瑞芳警分局立即派員到場處理並實施交通管制。由於散落範圍廣大，雙向車道一度封閉清理，現場僅開放單線雙向通行，後方車流一度回堵。公路局基隆工務段也緊急調派人員與機具進場清掃碎玻璃與酒液，避免車輛打滑發生二次事故。警方表示，林姓駕駛載運貨物未妥善固定，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落」規定，將依法開處新臺幣3,000元以上、1萬8,000元以下罰鍰。至於詳細肇事原因，仍待進一步釐清。