前立委郭正亮曾預測，美國在伊朗境內沒有內應，根本無從打起，然而美國、以色列28日對伊朗發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼與多位伊朗軍事高層在空襲中喪生。旅美學者翁達瑞指出另外兩件也翻車的預測，直呼郭是奇才，「預測反著看就一定對」。翁瑞達1日在臉書發文開酸，郭正亮擁有耶魯大學的政治學博士，長期在評論界走跳，最喜歡做政治與軍事預測，「預測的價值不在準確與否，而在是否具備一致性。」翁瑞達指出，郭正亮預測高市早苗解散國會一定慘，結果自民黨在改選狂勝；預測美國不敢打委內瑞拉，結果美軍活捉委內瑞拉總統；預測美國不會攻打伊朗，結果美軍斬首伊朗的最高領袖。翁瑞達狠酸，郭正亮的這幾個預測全部錯誤，但這不代表他的預測沒有價值，郭正亮的預測具有高度一致性，都是錯的，而且錯得很一貫、很規律、很穩定、很整齊、很劃一、很持續、很固定、很平均⋯⋯，實屬難得！翁瑞達直呼，「作為言論市場的反指標，郭正亮的預測具有極高的價值，因為只要反著看就一定對。郭正亮確實是評論界罕見的奇才，值得大家的珍惜與保護！」