美國與以色列聯手打擊伊朗，殲滅包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內高層，美軍也釋出打擊伊朗成果，可看到海馬士多管火箭系統出動打擊的畫面，而這款在俄烏戰爭一戰成名的多管火箭系統，第一批29套預計將在今年底全數抵台。美軍中央司令部透過社群平台X公布「史詩狂怒行動」攻擊伊朗成果影片，可以看到M142 HIMARS海馬士多管火箭系統，配合ATACMS砲兵飛彈精準打擊伊朗的畫面，目標是伊朗飛彈陣地、雷達站等軍事地點。海馬士多管火箭系統在俄烏戰爭一戰成名，由美國洛克希德馬丁公司製造，台灣先前採購29套海馬士142高機動性火箭系統，目前已有約十套交付陸軍。美國川普政府在去年底宣布111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，涉及海馬士、M109A7自走砲、拖2B與標槍反裝甲飛彈等8大裝備，其中，美方發布增售82套海馬士，台灣購買的海馬士總數預計將達到111套，佈署密度預計將成全球之冠，當中包含420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）。至於台灣先前採購的MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS），射程達300公里以上，使台灣具備源頭反制能力，數量達84枚。