國民黨宜蘭縣長初選，國民黨立委吳宗憲以些微差距擊敗宜蘭縣議會議長張勝德，國民黨將再與民眾黨前立委陳琬惠協調後，決定最後參選人，挑戰總統賴清德大力推薦的民進黨縣長候選人林國漳。國民黨主席鄭麗文今（2）日到宜蘭縣黨部新春團拜，她致詞說，只要國民黨團結，再加上藍白合作，宜蘭沒有輸的理由，就算再來幾個賴清德分身也沒有用，盼以過半選票打一場漂亮勝仗。鄭麗文表示，吳宗憲是經由黨內民主機制產生的人選，具正義感、可靠善良，是很好推銷的候選人。她數度拍著吳宗憲肩膀稱讚，指他在司法界鐵面無私，私下卻是疼愛孩子的孩子王，在家聽老婆、小孩的話，展現溫暖一面。鄭麗文指出，這一兩年來，賴清德動用司法整肅異己、打擊政治對手，令人遺憾。吳宗憲除立委職務外，也長期擔任國民黨義務辯護律師與法律顧問，協助處理多起案件，完全沒拿一分錢，對黨全然付出。她說，吳宗憲與宜蘭有緣，願意在地深耕，雖是首次參選縣長，但專業與形象具全國等級，宜蘭需要不畏強權、能沉得住氣、貼近基層的人。對於民進黨提名賴清德強力推薦的律師林國漳，鄭麗文質疑，宜蘭是民主聖地，難道上面隨便派一個人，大家就要吞下去？她認為，不僅宜蘭縣民不服，民進黨內部恐也有不同聲音。她並稱，綠營側翼與網軍近日頻頻攻擊吳宗憲，反而顯示民進黨緊張。談及未來的藍白合作，鄭麗文表示，宜蘭、新北市、嘉義市等縣市長人選經中央黨部提名後，將同步啟動藍白合協商，與民眾黨持續溝通，建立合作機制，經中常會確認後依民主程序執行。她並稱讚陳琬惠有正義感，期待宜蘭成為藍白合作的典範。至於現任縣長林姿妙的官司，鄭麗文直言，林姿妙遭遇前所未見的「司法暴力」，承受極大委屈，國民黨更應爭氣、有骨氣，不能被看扁。她呼籲支持者集中選票，讓國民黨在縣長、鄉鎮市長選舉「全壘打」，並喊出「2026國民黨大勝、藍白合大贏」。鄭麗文在宜蘭初選落幕後就立即到宜蘭，希望促進大團結，不過張勝德並未到場。鄭麗文說明，張因主持議會會議不克到場，感謝他堅守崗位、扮演稱職角色。張勝德也說，議會下週要召開臨時會，今天先開程序委員會排定相關議程，他身為議長要主持會議，若因此請假參與黨部活動，反而會被作文章，因此選擇留在議會，外界不必有過多聯想。