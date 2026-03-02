我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨將彰化縣劃為新科立委王安祥的責任區。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，2026.03.02）

國民黨縣市長提名，彰化、台中都上演姊弟之爭，今有媒體報導，彰化縣議長謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成民進黨初選落敗的前彰化市長邱建富「只當一屆」，並希望與柯文哲見上一面，可惜屢被民眾黨秘書長周榆修「過濾」掉。民眾黨彰化縣黨部鄭重否認，強調中央黨部未就彰化縣長選舉啟動任何「藍白合」或「非綠大聯盟」的整合機制，並主動提及蔡壁如，強調她已非民眾黨選對會成員，個人行為與言論不代表民眾黨立場。《CTWANT》今（2）日報導，近期熱議的彰化藍營謝家姊弟之爭根本是「煙霧彈」，謝家仍以謝典霖為政治接班人，家族信奉縣長「兩藍一綠緊箍咒」，謝典霖深知自己2026年「選不上縣長」，正在下一盤好大的棋，希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成在民進黨初選落敗的前彰化市長邱建富與國民黨中央合作，以無黨籍身分參選，力拼65歲的邱「只當一屆」。報導中另指出，謝典霖農曆年前一直努力想見柯文哲一面，可惜屢被民眾黨秘書長周榆修「過濾」掉，直到農曆年間才與柯文哲透過「拜年」走春名義接上線。但民眾黨彰化縣黨部否認此事，並發出新聞稿「鄭重說明」，文中指「蔡前委員並非本黨選對會成員，其個人行為與言論，並不代表本黨立場，相關接觸與互動，黨部亦未參與，外界勿過度解讀。」並呼籲各界基於事實理性討論，不隨謠言起舞。選舉可以競爭，但政治不應淪為傳聲與操作。外界關心縣長提名布局，民眾黨主張應回歸制度與理念討論，由鄭麗文與黃國昌兩位主席共同討論整合，推出最符合社會期待、最能凝聚改革共識的人選。蔡壁如有「民眾黨創黨之母」稱號，目前仍具中央委員身分，但地方黨部卻措辭強烈地表示「其個人行為與言論，並不代表本黨立場」，讓人隱隱嗅到茶壺裡內的風暴。據了解，民眾黨2019年成立後至2022年間，彰化縣一直是蔡壁如的責任區，本屆立委選後劃歸張啟楷，目前是新科立委王安祥，王安祥並與彰化縣黨部成立聯合服務處。但當年蔡壁如以選戰小組召集人身分在中部地區奔走，彰化縣與白營互動的政治人物，還是與蔡壁如較熟。去年就有媒體報導，謝典霖提出的「非綠大聯盟」合作模式，有蔡壁如介入的痕跡，中央黨部也耳聞此事。但蔡壁如與柯文哲漸行漸遠，新春期間柯文哲到台中拉抬小雞，兩人見面時連招呼都沒打，在場人士全看在眼裡，加上民眾黨現在是黃國昌當家，謝典霖長期以來「找錯窗口」，成為中央黨部被動阻擋謝典霖與柯文哲接觸、地方黨部主動劃清界線的原因之一。