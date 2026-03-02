我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列和美國近日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼身亡，而伊朗宣稱已發射飛彈擊中在阿拉伯海和阿曼灣周遭航行的美國航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln CVN-72），不過，美方回應表示「根本還差很遠」。林肯號為美國海軍尼米茲級航艦第5艘服役軍艦，以美國南北戰爭時期林肯總統為名。尼米茲級航艦全長333公尺、排水量10萬噸，林肯號1988年下水、1989年服役，艦上武裝僅配備基本防空用海麻雀飛彈、海公羊防空飛彈、方陣快砲等。林肯號艦上可搭載5000名成員，包括飛行組員，另可搭載90架艦載機，包含F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機、E-2D空中預警機，以及新銳的F-35C「閃電二式」（Lightning II）雷達匿蹤戰鬥機，另外包括SH-60「海鷹」（Seahawk）直升機，還有號稱全球最強電戰機的EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機，可對敵區雷達進行干擾與執行防空飛彈系統壓制任務。林肯號母港為加州聖地牙哥，2003年美國入侵伊拉克期間，林肯號的機隊進行了約16500次的飛行任務，並對伊拉克投射了160萬磅的彈藥。2024年林肯號也參與攻擊葉門恐怖組織青年運動（又譯為胡賽運動），美國海軍陸戰隊F-35C戰機從林肯號起飛執行任務，這是F-35C交付美軍以來第一次參與實戰。2022年第28屆環太平洋聯合軍事演習（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC），美軍邀請多國媒體登上林肯號拍攝戰機起降，見證美軍強大戰力。林肯號更曾多次協助電影拍攝，最著名當屬湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），電影一開始戰機起降畫面就是在林肯號上拍攝。