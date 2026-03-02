我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇巧慧、李四川：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲蘇巧慧、李四川、黃國昌：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）

▲蘇巧慧、李四川、黃國昌：自媒體臉書粉專 經營數據比較（圖／QuickseeK提供）

九合一大選年底登場，台北市副市長李四川將請辭現職投入選舉，國民黨預計3月上旬正式徵召李參選新北市長，由於民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰，國民黨規劃在徵召李四川後透過公開機制進行民調，來處理新北市的藍白合問題。相較藍白陣營將在3月確認新北市母雞，民進黨早在去年11月就正式徵召蘇巧慧參選，蘇巧慧整合競選團隊與黨部，並已在新北與黨內各派系議員參選人合體亮相，展現母雞姿態。新北是全國人口最多、幅員最廣的直轄市，候選人除了勤跑地方，空戰也極為重要，才能接觸到遼闊選區的各類型選民。透過QuickseeK快析輿情資料庫比較蘇巧慧、李四川近三個月來的網路聲量趨勢，李四川總聲量28萬1155則，勝過蘇巧慧的16萬3433則。蘇巧慧雖提早起跑，網路聲量卻未佔優勢，表現不及李四川；而李的聲量雖高，但觀其聲量高峰多為被動式話題，包括接受專訪回應是否參選問題，以及被黃國昌提及「不排除加入李四川團隊」，或媒體1月民調「李四川領先蘇巧慧15％」等，並非李四川主動創造的議題。根據目前新北選舉的最新民調，若藍綠對決，李四川佔優勢，但若選局是三強鼎立，李四川和蘇巧慧將陷入膠著，因此目前新北選局的焦點在藍白能否順利整合、黃國昌是否真的加入李四川團隊。比較蘇巧慧、李四川、黃國昌三人的網路正負面聲量與好感度，黃國昌雖以274萬6926則聲量輾壓李四川、蘇巧慧，但他的好感度極低僅0.28，遠遠不及李四川的0.91，以及蘇巧慧的0.83。黃國昌的熱門負面話題包括，被酸「第一次看到有人新北市長選一半，說要去加入別人團隊」，掃街時被嗆「下台」「偽善」，以及他之前身為不分區立委，在國會就國防特別預算攻防，遭綠營反嗆「不要混淆視聽」。若黃參選到底，恐因高仇恨值難以突破選票天花板，同時，黃的低好感度對藍營而言，與之整合並非全無風險，若未找到最適當安排，黃在選戰過程中的一言一行，也有可能成為拖累李四川選情的包袱。比較蘇巧慧、李四川、黃國昌的官方粉專經營數據，在粉絲數方面，黃國昌、蘇巧慧和李四川的差距大，黃有57萬1410粉絲，蘇巧慧20萬1119粉絲，李四川因從未選舉過、過去沒有刻意經營的需求，粉專僅7萬8488粉絲。李四川的發文量能也落後黃、蘇，在同一時間區間中，蘇巧慧臉書有118篇發文，黃國昌63篇，李四川僅4篇。不過就平均互動數而言，蘇巧慧以4140.169墊底，粉絲動能不高，黃國昌粉專平均互動數20643.095、李四川粉專互動數也有12489.5。然而總體而言，李四川的網路經營成效還有很大成長空間。從網路聲量來看，藍綠雙方在空戰上都沒有顯現出特別優勢，蘇巧慧還沒把握「提早起跑」優勢，將聲量擴散出同溫層，對手卻已經準備起跑。李四川則是還處在「還沒提名」的被動經營狀態。相較之下，黃國昌雖坐擁超高總聲量（274萬）與粉絲數，卻伴隨極低的好感度（0.28），他的超大聲量多由「衝突」與「爭議」驅動，高仇恨值若帶入藍白整合，有可能成為李四川爭取溫和中間選民時的負擔，黃國昌需證明他的高聲量具備實質政治價值，才能在藍白合談判中為民眾黨在新北爭取到更有利條件。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com