清明掃墓怕塞車、迷路，又擔心墓區無水可用嗎？台中市政府民政局推出全國首創的「台中市清明掃墓地圖」，將科技導入祭祖服務，讓民眾只要透過「台中通APP」即可輕鬆掌握路線，就能輕鬆掌握全市公墓資訊。民政局長吳世瑋表示，市府持續運用科技提升清明祭祖服務。為防範火災隱患，自今年1月起便啟動全市149處公墓的大規模除草與清運，並整平閒置空墓區以擴大防災腹地。此外，首度將「紙錢集中處」及「消防水袋」設置地點公開於線上地圖。建議民眾出發前先查詢定位，掃墓時就近取水備用，離開時將紙錢集中放置由市府統一煉化，以減少空污與公共安全風險。台中市生命禮儀管理處指出，今年清明期間共規劃設置 197處消防水袋取用點 及 239處紙錢集中處，並全數標示於線上地圖中。除了安排消防人員駐點，市府也結合科技偵測設備巡查與民間志工力量，多管齊下加強墓區安全。生管處特別提醒民眾遵循「四不一要」原則：除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，共同維護環境。為了讓長輩與市民都能輕鬆使用，生管處也提供簡單的操作3步驟快速上手：開啟地圖：點選「台中通APP」首頁的「台中市清明掃墓地圖」橫幅，或掃描專屬QR Code進入Google專案地圖。搜尋與導航：在搜尋欄輸入公墓名稱，點選「紙錢集中處」或「消防水袋」圖示後，按下「路線規劃」即可啟動導航。隱藏圖層：使用完畢後，可於地圖下方「查看地圖圖例」中關閉「115年清明地圖」選項即可隱藏相關圖示。