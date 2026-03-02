王義川被賴清德看中選「桃園母雞」？他揭真相酸爆：別再演了

我是廣告 請繼續往下閱讀

年底即將地方首長大選，民進黨桃園市長人選仍未定，外界猜測綠委王義川出線機會大，身兼黨主席的總統賴清德近日甚至約見王義川，王也鬆口「什麼可能都有」。對此，國民黨桃園市議員凌濤爆料，賴清德是找王義川下最後通牒，自己準備選舉資源，「所以王義川不要再演了」。凌濤1日在《週末大爆卦》節目表示，過年期間王義川還是沒有很認真跑行程，也沒有選舉的政策厚度，在地資源布局戰也沒灑下去，「政治乩童就攤在那邊，『我想選，可是我不想自己講，你要來拜託我』」。凌濤透露，根據他聽到的內幕消息，在過年完之後，賴清德對王義川下最後通牒，要選桃園市長就自己表態，且選舉需要的資源，要自己準備，王義川一聽發現自己兩手空空，沒有部隊、文宣也沒在跑行程，只能動員桃園正國會議員等勢力，等黨中央叫板、採取全民調決勝。凌濤指出，桃園在地正國會的都叫王義川出來選，有些社群聲量高、像是有「桃園祖賢」之稱的市議員黃瓊慧，一定要王義川出來選，才可以有「母雞帶動」效應，把基本盤固起來。凌濤開酸，黨中央有這個壓力，這讓王義川拿翹，籲王義川不要再演了，就說想選，還在看黨中央買不買他的單，不要「愛吃假小心」。