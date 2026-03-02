我是廣告 請繼續往下閱讀

鼻塞過敏是免疫系統「防衛機制」 醫：長期過敏鼻炎恐釀口臭

50歲的女性患者從小到大鼻子過敏困擾40年之久，醫師提到，個案為「肥厚性鼻炎」，經過手術後，即可正常飲食、工作，也終於可以閉嘴巴、用鼻子呼吸空氣。一名50歲病患每天早上都要擤鼻涕、尤其是天冷，鼻子更會嚴重過敏鼻塞，運動也出現鼻塞情形，尤其晚間睡覺因鼻子不通，需用嘴巴呼吸，造成口乾舌燥，嚴重影響生活品質，吃藥鼻噴劑都無效，已經困擾40多年。中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志表示，經過內視鏡診斷，患者為肥厚性鼻炎，經過醫病溝通，執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，手術時間約15分鐘，局部麻醉，屬於門診手術。陳俊志說，病患手術後就可正常飲食工作；鼻塞也大幅改善，終於可以閉嘴巴，用鼻子呼吸到新鮮口氣，睡覺時也不會再張口。陳俊志提到，「下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術」是一種結合「縮小肥厚下鼻甲」與「阻斷過敏神經」的微創鼻內視鏡治療。主要針對藥物無效的慢性肥厚性鼻炎與過敏性鼻炎，解決鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀。陳俊志指出，術後通常1至2週內傷口癒合，術後初期會有短暫鼻塞、輕微血水、分泌物，屬正常現象；手術主要針對鼻塞的改善，但打噴嚏、流鼻水等症狀，會因感冒或嚴重過敏時，可能略有明顯症狀，建議患者仍然需要避免過敏原以及持續洗鼻，作為術後保養。鼻塞和過敏主要是因為免疫系統將吸入的環境物質如塵蟎、花粉等誤判為有害物，啟動防衛機制，釋放組織胺等物質，導致鼻黏膜腫脹、血管擴張及分泌物增加，進而引起鼻塞、流鼻水和打噴嚏。冷空氣或溫差也會誘發類似反應。常見誘因包括台灣潮濕環境下的塵蟎、寵物皮屑、花粉及溫差。陳俊志指出，過敏性鼻炎也會造成口臭，主要原因是鼻塞導致習慣「張口呼吸」，造成口腔乾燥、唾液減少，使細菌滋生；此外，過敏引起的鼻涕倒流會導致濃稠分泌物附著在喉嚨，經蛋白質分解後產生腐敗異味。積極治療過敏、保持鼻腔暢通是改善此類口臭的關鍵。陳俊志提醒，術後每天都要洗鼻子，2至4週是復原關鍵，建議洗鼻次數一天要2至3次，遇假日有空，可一天4至5次，洗完可以稍微用力洗鼻涕，有些脫落的結痂會被洗出。如果出現出血，用棉球塞入鼻孔，加壓止血通常就會止血，洗鼻要暫停3天。平均2至3週回診一次，約4次即可完全復原，如有問題，建議回診就醫。