▲陳其邁感謝大大數位基金會捐贈高雄市社會局200萬元的兒少安置經費。（圖／高市府提供）

「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華巡迴活動，今年首站於高雄盛大登場，將一路向北串聯七縣市，全台目標挑戰1萬5千袋熱血。高雄市長陳其邁出席記者會並號召市民踴躍挽袖響應，同時感謝基金會捐贈高雄市社會局200萬元的兒少安置經費。高雄市長陳其邁表示，兩年的捐血活動高雄總是扮演「終結者」角色擔任最後一棒，今年搖身變成「先發投手」打頭陣，期待高雄市民發揮「輸人不輸陣」的精神，踴躍挽袖強勢開局，為本次活動的捐血袋數奠定勝基。陳其邁指出，過年後正是全台鬧血荒的時期，據高雄市統計，截至115年2月25日，血液庫存僅剩5.4天，尤其欠缺O型跟AB型血液，且南部地區每日約有兩千袋的用血需求，期待大家能夠一同捲起衣袖，響應讓愛永續的善舉。大大數位基金會連續三年投身公益，首年針對身障朋友的需求，捐贈高雄市政府一輛復康巴士；次年則深入原民偏鄉，結合海霸王集團資源捐贈無障礙交通車，並撥付 200 萬元改善桃源區長照醫療與兒少安置空間。今年董事長戴永輝宣佈捐助 200 萬元予高雄市社會局「兒少照顧資源補助計畫」，將資源聚焦於弱勢孩童的實質照護。戴永輝表示，唯有穩固教育與照顧根基，社會才能安定；這份從硬體到軟體、從偏鄉到兒少的精準投入，也展現了大大數位基金會長期陪伴高雄的堅定承諾。