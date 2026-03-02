我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曖曖在海邊3月14日白色情人節演唱會於枋寮漁港登場。（圖／屏東縣府提供）

屏東沿海漁港春節期間化身甜點樂園，掀起打卡熱潮。屏東縣政府延續浪漫氛圍，將於3月14日晚間6時在枋寮漁港臨海廣場舉辦「2026曖曖在海邊」白色情人節演唱會，結合人氣歌手開唱、名牌對鍊抽獎與200台無人機壓軸展演，為海岸夜空點亮幸福光芒。今年活動首度攜手經典漫畫《花生漫畫》，邀請超人氣角色史努比現身7座漁港，包括林邊水利村、枋寮漁港、枋山楓港、恆春半島後灣、紅柴坑、山海及琉球新漁港，自2月14日至3月14日吸引眾多粉絲、親子與情侶拍照打卡，帶動沿海觀光熱潮。3月14日演唱會卡司堅強，包括金曲才子韋禮安、全能歌手黃偉晉、甜美女神郭書瑤、創作歌手班恩、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、邱振哲及Sabrina胡恂舞接力演出，晚間壓軸無人機展演將排出邱比特等浪漫圖樣，為情人節留下難忘畫面。活動當天同步推出抽獎活動，現場將抽出7組幸運得主贈送象徵幸福的名牌對鍊；下午4時起發放2,000張許願抽獎券，抽出精品對鍊及30組專屬戀人情人鎖，象徵真心相繫。此外，「幸福五點鐘」將發送300份可可莊園巧克力，甜蜜加倍。文化處邀請民眾提前規劃行程，不論與伴侶、家人或好友同行，都能在枋寮漁港聽音樂、賞無人機、拍美照，留下屬於屏東海岸的浪漫回憶。