我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹御嵿攻城獅球團今（2）日正式宣布，簽下現年32歲、身高211公分的克羅埃西亞籍強力中鋒（Marin Marić）。這位擁有豐富歐洲聯賽與亞洲征戰經驗的國手級長人，將披上攻城獅34號紫色戰袍，預計將大幅提升獅紫軍在季後賽衝刺階段的禁區戰力與戰術靈活性。馬力出生於克羅埃西亞，大學時期於美國NCAA北伊利諾伊大學與帝博大學磨練，畢業後足跡遍佈土耳其、希臘及西班牙等歐洲頂尖聯賽，並多次入選克羅埃西亞國家隊，出戰 2025 FIBA 歐錦賽資格賽。近兩年馬力將重心轉往亞洲，表現極為高效。他在2024年效力中國NBL長沙勇勝期間，場均轟下；隨後在2024-25賽季代表CBA四川豐谷酒業出賽43場，貢獻，更難能可貴的是他展現了高達，展現柔和的外線手感。而在加盟攻城獅前，他曾效力於CBA勁旅深圳馬可波羅。攻城獅總經理張樹人表示，馬力的加入將讓球隊的洋將陣容更為多元。他指出：「馬力在場上具備極佳的活動力，不僅能提供禁區厚度，也擁有優異的策應與掩護能力，能有效幫助本土球員製造更多攻擊機會。」威森總教練則對馬力的技術細節給予高度評價：「馬力是一位能裡能外的高塔，具備紮實的背框進攻技巧，同時擁有一定的外線投射能力。以他的身材而言，馬力擁有不錯的移動力，我相信他能快速適應團隊攻守體系，成為禁區的穩定支柱。」目前TPBL例行賽已進入中後半段，各隊為了季後賽名額競爭激烈。攻城獅球團期許馬力能憑藉其在CBA與歐洲高強度聯賽累積的豐富經驗，迅速融入球隊防守體系並在進攻端提供穩定輸出，帶領攻城獅在卡位戰中脫穎而出。馬力預計將於近日抵台並投入團隊訓練，最快有望在接下來3/7的賽事中首度亮相，與獅紫軍球迷見面。