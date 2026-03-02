我是廣告 請繼續往下閱讀

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》為慶祝《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》於日本上映，自本日2月27日起推出贈送SSR角色「哈薩威‧諾亞」的特別活動。錯過前幾波活動的玩家只要登入遊戲，也可領取到先前活動所發送的單位與角色。敬請搭配電影劇情，更加深度暢遊「G世代 永恆」吧！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》上映紀念禮物第5波登場！現正推出特別活動，玩家將可獲得SSR角色「哈薩威‧諾亞」及鑽石300個！第1波至第4波贈禮仍持續發送中，尚未領取的玩家請務必至遊戲內的「禮物」處領取！SSR單位「阿利宙斯」具備逃生機能，當「戰意為『超強勢』以上時，戰鬥中HP降至0時會變化為其他單位（每場戰鬥限1次）」。（※若變化後單位的地形適性僅有「－」，則無法發動逃生。）遊戲內並推出了電影上映紀念板塊使命，全數達成即可將阿利宙斯突破界限至上限，請務必達成所有板塊使命，將單位強化至極限吧！帶領玩家更深入體驗《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》！特別關卡「改革者們」已延後至5月31日結束！「改革者們」將帶來特別劇情，深入探索曾向地球聯邦政府發起挑戰者的背景。完成「改革者們」後可獲得豐富報酬，包括SSR單位「百式」、SSR角色「克瓦特羅‧巴吉納」，以及為紀念《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》所推出的特別支援人員。敬請搭配電影一同遊玩，享受更完整的故事體驗。「G世代 永恆」開放對應「My Card Web Store」！在Web Store上可以更優惠地購買遊戲內道具！為慶祝本作開放Web Store，現正推出特別活動，每位玩家均可免費獲得一次3000個鑽石。此外，為慶祝全球突破800萬次下載，限定期間內每位玩家可免費獲得一次1,000個鑽石！最多共可獲得4,000個鑽石的大好機會，請尚未領取的玩家千萬別錯過！請務必完成帳號同步後，前往購買！