民進黨高雄市議員黨內初選將至，參選人卻屢被挖出黑料，繼左營、楠梓區參選人黃偵琳被爆出酒駕退選，小港區參選人林浤澤也遭爆，過去涉嫌詐領保險金理賠。林浤澤則出面喊冤，說法卻讓爆料的粉專政客爽直呼，「林浤澤回應非常的妙，但凡是一個正常人大概都聽不太下去」。政客爽爆料，林浤澤涉嫌利用親人佯裝就診59次詐領理賠，並已向檢察官坦承犯行。林浤澤則發聲澄清，強調傳言與事實有落差，自己已獲檢察官緩起訴，未來會用更高標準要求自己。對於林浤澤的聲明，政客爽再度開砲，「請問這種涉詐領保險理賠的議員參選人，蘇巧慧認同爸爸的力挺嗎？以後新北市民發生這種事也可以推托給過世的阿嬤？」政客爽表示，兩天前他質疑林浤澤就是跟高雄一起涉詐欺的人士是同一人，「林浤澤回應非常的妙，但凡是一個正常人大概都聽不太下去。」針對林浤澤「阿嬤因擔心我，有時去看醫生也會拿著我的健保卡掛號。我接到檢察官訊問通知時，才知道阿嬤的行為，我也據實向檢察官說明，並且同意是不對的行為」的說法，政客爽直言，「翻開法院紀錄，情節卻顯得有些『專業』。」政客爽指出，該案是由林浤澤先去中醫診所「佯稱傷病情」首診，接著才由阿嬤「偽刷健保卡佯裝就診」，「如果林先生從頭到尾都不知情，難道是阿嬤有未卜先知之能，幫孫子預演了受傷的劇本，還順便幫孫子去診所『掛號』掛出了整份不實電磁紀錄？如果是真的有生病，為什麼檢察官跟高雄法院的紀錄寫了你是『佯稱傷病情』？」政客爽續指，林浤澤又說「我長期參與飛盤賽事，有受傷風險，因此都會加入保險以因應醫療需求」，但法院紀錄卻寫著，這是林浤澤向保險公司投保「短期險」，並在偽刷健保卡後，拿著診所開立的不實診斷證明書、收據，向保險公司申請理賠。政客爽質疑，如果說掛號是阿嬤代勞，難道保險理賠申請書也是阿嬤背著孫子偷偷填寫、偷偷寄出，然後理賠金再「不小心」匯入林浤澤的帳戶，而林先生卻以為那是天降甘霖？林浤澤還表示，「檢察官因我的坦承，於111年5月3日給予我緩起訴（暫時不予起訴）」，但政客爽直言，「緩起訴」不等於「沒做過」，「緩起訴」的前提通常是「被告坦承犯行」，法院紀錄寫得很清楚，這是「共同意圖為自己不法之所有」，涉及的是「三人以上共同詐欺取財」。政客爽狠酸，未來若林浤澤進入公職，是否也會延續這種「出事推給長輩、被抓才說反省、沒被關就叫清白」的高標準？請問蘇巧慧你認同這種作法嗎？這是一個要參選的人面對錯誤該有的態度？別閃躲了，林浤澤是蘇貞昌少數公開力挺的議員參選人。