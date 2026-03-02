我是廣告 請繼續往下閱讀

美以空襲伊朗，中東戰火升溫影響國際油價，政經評論員吳嘉隆認為，高油價只是短期現象，估計不會超過1個月，而美國對委內瑞拉與伊朗動手，取得對這2個國家的石油管理權，就等於切斷這2國家對中國的石油供應，一旦中國的能源進口來源受到限制，那對台灣發動軍事冒險的能力就會大受影響，「台灣海峽地緣政治風險下降，有助於台股的資產估值的走高」。吳嘉隆說，美國與以色列打伊朗，除了地緣政治效應之外，在經濟層面，人們首先關心油價的波動，還有航運價格，當然還有黃金行情。要回到基本面，川普的盤算，以及美國軍方的操作能力，都只向一個結果，就是這一場伊朗戰爭很快會結束，可能根本拖不過1個月。吳嘉隆表示，戰爭爆發的第一天，伊朗最高領導人哈米尼已經陣亡，還有其他高階領導人，幾十個人，也已經陣亡，原因是因為美國取得情報，發現哈米尼在召開早餐會，許多高階領導人聚在一起，結果美國抓住機會出手了。所以伊朗軍方現在失去指揮系統，再加上軍火存量本來就有局限，所謂反擊算是做做樣子，所以這一場戰爭估計很快就可以結束，不會像金融市場所以為的，可能會拖到下半年，如果順利的話，川普本月底訪中之際，伊朗這邊的戰爭應該也已經結束了。吳嘉隆認為，在這種情況下，短期內油價會漲，這是因為荷姆茲海峽的封閉什麼時候會解開有不確定性，但是這個不確定性應該也維持不長，只是短期現象而已。從委內瑞拉到伊朗，他們的石油出口被美國禁運，現在美國取得控制權或接管權，短期內會先進行再投資，以便恢復生產設備，在這個過渡期油價會走高，這之後恢復原先的產能，油價就會走低了。吳嘉隆預估，在這個推理之下，高油價只是短期現象，估計不會超過一個月。估計聯準會新主席華許在6月上任的時候，高油價應該已經回落。於是降息的操作應該還是會展開。除了油價之外，美國對委內瑞拉與伊朗動手，取得對這2個國家的石油管理權，也就等於切斷了這2國對中國的石油供應，這樣一來，美國等於對中國進行「能源圍堵」。吳嘉隆表示，進一步來說，這2國家私下出口石油給中國，是在幫助中國以人民幣結算這些能源交易，一旦這些交易沒了，那麼「石油人民幣」也會跟著沒了，人民幣國際化的前景就黯淡了，去美元化的努力也跟著黯淡了。所以就能源交易來講，美國對伊朗與委內瑞拉動手，不但取得這2國的能源交易的主導權，切斷中國的石油來源，而且還阻止人民幣國際化，也算是一場貨幣戰爭。吳嘉隆說，美國對委內瑞拉與伊朗的動手，除了推翻極權專制體制，除了清洗中共在南美洲與中東的影響力，這背後還有能源主導權的爭奪，以及貨幣戰爭。現在大家可以看出來了，川普喜歡「一石多鳥」，同一個行動產生多重效益，而不會只是說一個行動產生一個結果，一個效益而已。最後吳嘉隆提到，一旦中國的能源進口來源受到限制，那對台灣發動軍事冒險的能力就會大受影響，「台灣海峽地緣政治風險下降，有助於台股的資產估值的走高」。