家裡的電視突然冒出一堆陌生帳號！近期有許多台灣網友發現，自己家中的電視突然出現好幾個陌生的 YouTube 帳號，嚇得以為帳號遭到盜用。對此，Google 官方解釋，主要原因在於系統的「自動同步暫存資料」功能，但也建議使用者同步檢視帳號登錄紀錄，確認是否有不明登入。
以為YouTube被盜用！電視突然冒出一堆陌生帳號
日前一名網友在Threads發文提到，家裡的電視版YouTube登入列表突然出現超多帳號，名稱都不認識，嚇得以為被盜。而該名網友也強調，平常只有自己會登入，家人朋友都沒碰過這台電視，不清楚怎麼會這樣？
貼文也引來一票相同遭遇的網友表示，「昨天我也出現了，趕緊更換密碼，但沒有發現其他異常」、「整排都是陌生帳號，看了真的會怕」、「我也是昨天突然跳出來，但顯示的都是以前曾經加入過的家庭群組的人，但已經退出一年了」、「我們家也是！不知道為什麼超怪」、「你家的WiFi是不是很多人在連」、「今天我的也突然出現，後來這個介面下面關掉其他家庭成員就好了」。
YouTube系統自動同步！陌生帳號來源揭曉
針對上述現象，Google官方就曾說明，若突然發現陌生帳號，可前往Google帳號的裝置活動頁面，檢查是否有不明裝置登入紀錄；若未發現異常，通常只是電視端自動抓取環境中的暫存資料，不太需要過度擔心。
Google官方指出，其實這種狀況會發生不全然是帳號被盜，最有可能的原因就是電視版YouTube有時會自動抓取家庭群組，或同個Wifi環境下曾登入過的帳號，所以列表才會出現親友或朋友的帳號名稱。即便尚未在此電視登入，只要「加入Google家庭群組、連接共享Wifi、曾使用該電視投放影片」的成員，都可能以「已登出」的方式被暫存下來，顯示在列表上。
所以家中出現陌生帳號的朋友，很可能是過去有參加過網路上合購的家庭群組或是出遊時在飯店電視登錄過，才會出現陌生名字在電視上的情況。
至於要如何根除陌生帳號在電視上出現，Google也公布了根除方式，完整步驟如下：
步驟一：開啟電視版 YouTube 後，向左移動開啟選單。
步驟二：點選個人頭像圖示進入帳號管理。
步驟三：選擇不認識的帳號並按下「移除帳號」；或進入管理家庭選項，點選「移除所有已登出的使用者」。
資料來源：Google
