早期發現治療5年存活可達99% 國健署：62%為早期乳癌

國健署112年癌症登記資料及衛福部113年死因統計顯示，乳癌為我國女性癌症標準化發生率第1位及死亡率第2位。而根據國健署自114年起擴大乳房X光攝影檢查補助對象，據統計篩檢人數達126萬人，較以往成長36.3%。為提升早期發現率並降低死亡風險，國健署自114年起擴大乳房X光攝影檢查補助對象，提供40歲至74歲婦女每2年1次免費乳癌篩檢。依據統計，114年度乳癌篩檢人數達126萬人，較以往成長36.3%。其中新增40至44歲及70至74歲目標族群共約32.6萬人接受服務，占整體乳癌篩檢人數25.9%。乳房X光攝影為目前國際實證上最有效的乳癌篩檢工具，國健署表示，可用來偵測微小鈣化點及尚未出現症狀的早期腫瘤，檢查時間短、輻射低，且現行設備已大幅降低不適感。國健署指出，國內外研究顯示，定期接受乳房X光攝影檢查可降低30%晚期乳癌發生率並減少41%的死亡率，若早期發現並接受治療，5年存活率可達99%以上；依據我國112年癌症登記資料，每年透過篩檢發現乳癌個案，有62.9%為早期（0+1期）乳癌。未透過篩檢者，只有34.9%為早期乳癌，換言之，透過篩檢發現早期乳癌的比例高出約28%。國健署提醒，符合資格的婦女，可善用乳房X光攝影篩檢。不少婦女因忙碌或擔心檢查不適而延後篩檢，錯失早期發現的機會。國健署呼籲，民眾把握節日契機，透過親友同行篩檢，不僅能減輕心理壓力，也有助於提升定期篩檢的意願與持續性。