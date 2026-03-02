我是廣告 請繼續往下閱讀

今有媒體報導，彰化縣議長謝典霖希望以「非綠大聯盟」整合藍白，促成在民進黨初選落敗的前彰化市長邱建富與綠營提名的立委陳素月對打，且邱「只當一屆」。曾任民進黨彰化縣黨部主委的邱建富對此不置可否，只強調政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力，一切沒有任何既定劇本，並埋伏筆稱「如果人民有需要，我責無旁貸」。《CTWANT》今（2）日報導，彰化藍營謝家姊弟之爭是煙霧彈，謝家仍以謝典霖為政治接班人，家族信奉縣長「兩藍一綠緊箍咒」，謝典霖深知自己2026年「選不上縣長」，希望以「非綠大聯盟」合作模式，促成在民進黨初選落敗的前彰化市長邱建富與國民黨中央合作，並尋求白營支持，力拼65歲的邱以無黨籍身分參選，對抗民進黨提名的立委陳素月，且承諾「只當一屆」。民進黨縣長初選競爭激烈，有4人參與角逐，最終由陳素月以些微差距勝出。邱建富對此表示，初選過程各方全力以赴，結果既已底定，他予以尊重。自己與團隊始終一步一腳印傾聽鄉親心聲、持續為彰化找出路，基層的期盼與焦慮日益殷切，希望彰化跳脫藍綠白對抗，真正以發展為優先、以民生為核心。對於外界傳出「非綠大聯盟」或與不同政黨接觸等說法，邱建富認為政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力。只要是為彰化好、為鄉親好，他都願意理性溝通、廣納建言，一切以縣民福祉為最高原則，沒有任何既定劇本，「如果人民有需要，我責無旁貸」。未來不論情勢如何發展，都會持續與鄉親站在一起，讓彰化在關鍵時刻，做出最有利於未來的選擇。