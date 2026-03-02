我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 丹丹曾因為應援服裝過度緊身，跳舞時衣服突然爆開。（圖／IG@yea_wu）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）預賽即將在3月5日在東京巨蛋開打，除了場上的球員表現超引人注目，場邊的應援啦啦隊也是比賽亮點之一，本屆由「本土女神」峮峮領軍全新組成的「CT AMAZE」，集結中華職棒六隊共36位頂尖啦啦隊成員一起前往日本應援，不過有許多球迷發現「啦啦隊女孩的衣服總是特別緊」，過去富邦啦啦隊女孩丹丹甚至曾經應援到一半「衣服炸開」，針對啦啦隊服裝問題，業界人士回應回應「是為了保障女孩們在跳高強度舞蹈時服裝不會位移，且緊身服裝可以強調舞蹈線條」，是兼具美感安全的設計。中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，去年曾在公開活動演出時衣服突然炸開，胸前魔鬼氈疑似因動作過於激烈而鬆脫「炸開」，事發當時丹丹在舞台上進行往左移動並搭配震胸動作，疑似因動作幅度大，加上服裝設計以魔鬼氈固定，瞬間承受不住拉力而鬆開，雖然她第一時間聽到魔鬼氈散開的聲音，也察覺異狀，但仍面帶笑容繼續完成舞蹈，同時低調用手抓緊衣服固定位置，成功撐完整場演出，事後丹丹也在社群平台自嘲表示：「魔鬼氈真的要黏紮實，不然真的很好看呢。」以輕鬆口吻化解尷尬，讓不少網友直呼可愛又敬業。其實，類似狀況與啦啦隊服裝設計息息相關。據同隊成員潔潔與業界人士透露，啦啦隊球衣多半於賽前量身訂製，尺寸貼合度極高，因此成員必須在整年度維持相對穩定的身材，一旦體態出現明顯變化，便可能面臨「穿不下」或活動受限的問題。此外，為避免在劇烈跳舞、旋轉或跳躍時發生扣子彈開的意外，許多球衣上的鈕扣其實僅為裝飾用途，實際上已縫死固定，不具開合功能。真正的固定方式多仰賴拉鍊、暗扣或魔鬼氈設計，以確保安全與整體造型一致性。業界指出，啦啦隊服裝之所以設計得格外貼身，正是基於安全與表演流暢度考量。貼身剪裁能緊密包覆身體，在大幅度動作時減少衣物位移或翻起的風險，反而比寬鬆服裝更能避免突發狀況。不過，若固定細節未臻完善，仍可能出現如丹丹此次的意外插曲。中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」共有36人，由中職6隊各派出6人組成，中信兄弟派出：峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽；統一獅名單為：侯方、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七；富邦悍將：潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy；樂天桃猿：貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭；味全龍：小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄；台鋼雄鷹：恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢。