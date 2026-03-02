我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗為報復美國、以色列聯手轟炸，對海灣地區國家展開無差別攻擊，迫使中東各國緊急關閉領空，導致多個航班被迫取消。外媒指出，目前約有2萬多名旅客因戰火滯留杜拜、阿布達比機場，阿拉伯聯合大公國民用航空總局（GCAA）宣布，將包辦滯留旅客的食宿與改訂機票費用。根據阿拉伯聯合大公國媒體Gulf News報導，阿聯民航總局強調，境內航空業持續以有序且靈活的方式管理旅客流量，以減輕航班多次調整所帶來的衝擊，將營運中斷降至最低，並確保全國各機場航廈內的運作流程順暢。GCAA表示，政府將承擔所有受影響及滯留旅客的接待與住宿費用，並確保在營運調整期間持續提供必要服務。相關單位已為旅客提供臨時住宿，以及食物與飲料，同時依照獲得核准的計畫協助辦理重新訂位手續。此外，目前阿聯各大機場與航空公司正進行部分航班改道調整作業，加快航班改期進度，以及強化旅客航廈內的地面協調工作，應對可能出現的航廈壅塞情況。GCAA提到，已處理約20,200名因部分航班改期而受影響的旅客。至於轉機旅客部分，阿聯民航總局已安排旅客前往國內地點，為轉機旅客提供臨時住宿，機場與航空公司將持續監控航班狀態重新安排，在最快情況下安全且有秩序地恢復營運，並呼籲旅客關注最新消息。航空資訊臉書粉專「飛翔鼎申－航空新訊」轉發相關消息提到，因班機取消、延誤而滯留的旅客，若有額外費用支出，包括住宿、餐飲、改機票等，阿聯政府出手，全額負擔相關費用，「阿聯酋跟阿提哈德都適用」。許多民眾直呼，「雖然這波會花不少錢。但是這波公關的效果會給全世界的旅客一個很大的安定感」、「土豪航空就是不一樣」。