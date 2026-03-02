我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列突擊伊朗，伊朗發射飛彈報復，波及杜拜帆船飯店及多國機場，導致中東各國領空封閉、航班停飛。至於旅程戰爭導致航班延誤或行程更改，有投保海外旅遊不便險是否理賠？對此，產險業者表示，依據現行「海外旅行不便保險」條款，凡因「戰爭、類似戰爭行為（不論宣戰與否)、外敵入侵、外敵行為、內戰、叛亂、革命、軍事反叛、恐怖主義者之行為」所導致的損失，皆屬保險契約的不保事項，亦即不在理賠範圍內，除非保單條款中另有特別規定。產險業者指出，出國遇到班機延誤、改降非原定機場、旅程取消、行李延誤、行李損失及旅行文件損失保險等，如果是因美伊開戰所導致，皆屬共同不保事項第7點因「戰爭、類似戰爭行為（不論宣戰與否）、外敵入侵、外敵行為、內戰、叛亂、革命、軍事反叛、恐怖主義者之行為所致者」，因此，無法賠付。不過，產險業者表示，「旅程更改保險」的承保項目有特別約定，保戶於海外旅行期間因預定前往的地點發生戰爭（含因戰爭受領空關閉影響），而必須更改原訂行程屬於承保項目，針對其因而所增加的交通或住宿費用保險，將依據契約約定負賠償責任。