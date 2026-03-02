美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在攻擊首日即遇襲身亡，國際社會高度關注伊朗政權還能撐多久。對此，《華盛頓郵報》的外交專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）指出，儘管川普（Donald Trump）聯合以色列實施的「斬首」策略看似奏效，但殺死年邁體弱的哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）並不等於政權更迭，他至今沒有聽到任何美國或以色列官員做出詳細解釋，關於下一步到底要怎麼走。
伊格內修斯表示，戰爭通常「發動容易、結束難」，尤其是設定了「政權更迭」這樣的政治目標，而非明確的軍事目標。俄羅斯的蒲亭（Vladimir Putin）曾以為1週就能拿下基輔；以色列也曾以為幾個月就能徹底擊垮哈馬斯，但旨在推翻一個政權的戰爭並非如此簡單。
伊格內修斯提醒，一旦總統發動戰爭，他便會覺得有義務取得勝利，這場戰爭或許是美國主動選擇的，但這並不代表美國能夠輕易脫身。截至上週末，川普似乎一直傾向於所謂的「維京式戰爭」，速戰速決，利用速度和突襲迫使對手趕快投降，但這場戰爭在短時間內就迅速升級，伊朗對巴林、杜拜、阿布達比、以色列等多國反擊，還封鎖了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），切斷了石油供應，讓他不禁挖苦：「真應該有人在白宮的伊朗地圖上貼個牌子，寫個：『這裡不是委內瑞拉』。」
作者坦言，他和川普以及許多美國人一樣，對現在的德黑蘭政權並無好感，但這些年來他已逐漸明白，憎惡歸憎惡，仍不能低估這個政權的持久力。
作者還提出一項觀點，就是這場衝突是否可能反過來，讓原本看似岌岌可危的伊朗政權得以續命，畢竟，已故的最高領袖哈米尼年事已高，晚年也不太得人心，伊朗內部近年開始有人在爭權，而讓他所代表的強硬派宗教領袖團隊重獲支持的辦法之一，或許就是他的殉難。
當然，如果伊朗政權的鎮壓機器正在瓦解，對伊朗人來說無疑是好消息，但正如俄羅斯能夠承受戰爭帶來的苦難一樣，殉道精神在伊朗也具有強大的驅動力。
作者強調，如果美國是認真要促進伊朗政權更迭，就得明白這很可能會是一場曠日持久的衝突，未來風險難料。這或許是一場值得爭取的戰鬥，但也不排除過程將相當艱苦，川普肩負特殊責任，他必須向美國人民解釋他的所作所為，確保美國能夠堅持到底，而這絕非一勞永逸的事。
原文連結：Trump’s Iran operation is the opposite of a ‘one and done’
