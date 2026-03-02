元宵節最有趣的習俗活動就是「猜燈謎」，不少民眾開始搜尋元宵節猜燈謎題目大全，究竟猜燈謎由來是什麼，和元宵節由來、元宵節習俗有什麼關係？《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理重點一次看，包括適合幼兒的猜燈謎題目，或是門檻低、適合全場同樂的簡單題，以及搞笑有創意的腦筋急轉彎，祝你猜對有福、元宵節快樂！
🟡元宵節由來習俗：賞花燈、猜燈謎、吃元宵
元宵節是農曆新年後第一個重要節日，落在農曆正月十五，象徵春節正式畫下句點、新一年圓滿啟動。關於元宵節由來，多與古代祭天、祈福有關，後來逐漸演變成全民賞燈、團圓的節日。隨著時代改變，逛燈會賞花燈、猜燈謎、吃元宵（或湯圓）成為最具代表性的元宵節習俗。
🟡元宵節猜燈謎由來：邊賞花燈邊猜答案
元宵節猜燈謎的習俗，最早可追溯至春秋戰國時期的「隱語」，是一種帶有暗示與隱喻的文字遊戲。不過真正和元宵節結合形成猜燈謎習俗則是南宋時期，民間每逢元宵節都會張燈結綵，文人雅士會將謎語寫在小紙條，貼在花燈上讓賞燈的路人猜答案，成為元宵節的經典習俗並流傳至今。
🟡2026元宵節猜燈謎題目大全
📍幼兒猜燈謎題目｜適合：3-5歲幼兒園猜燈謎
Q：白白一顆圓，煮熟會黏黏（猜1種食物）
A：湯圓
Q：兩隻小耳朵，長長紅鼻子（猜1種動物）
A：兔子
Q：早上出來，晚上回家（猜1種自然物）
A：太陽
Q：圓圓一張臉，晚上在頭上（猜1種自然物）
A：月亮
Q：白天不出門，晚上亮晶晶（猜1種自然物）
A：星星
Q：圓圓胖胖，吃了會甜甜（猜1種食物）
A：糖果
Q：有頭有尾沒有腳（猜1種動物）
A：蛇
Q：紅紅身體會發光，過節高高掛（猜1種物品）
A：燈籠
Q：小小一顆會長大（猜1種植物）
A：種子
Q：小小一顆，點亮黑夜（猜1種東西）
A：燈
📍腦筋急轉彎猜燈謎題目｜適合：搞笑、派對
Q：為什麼飛機飛這麼高都不會撞到星星？
A：因為星星會閃
Q：世界上除了火車，什麼車最長？
A：塞車
Q：被人家放了鴿子還很高興的是誰？
A：鴿子
Q：哪種比賽是往後跑？
A：拔河
Q：豆腐為什麼能打傷人？
A：因為是凍豆腐
Q：偷什麼東西不會犯法？
A：偷笑
Q：哪個月有28天？
A：每個月都有28天
Q：有一個雞蛋去喝茶，後來怎麼了？
A：變成了茶葉蛋
Q：什麼龍最輕？
A：保麗龍
Q：進動物園看到的第一個動物是什麼？
A：售票員
Q：煮一個蛋要4分鐘，煮8個蛋要幾分鐘？
A：4分鐘
Q：什麼地方很輕鬆就可以爬上去，卻很難下得來？
A：床上
Q：什麼地方出生入死？
A：醫院
Q：白蘿蔔喝醉了會變成什麼？
A：紅蘿蔔
Q：離婚的主因是什麼？
A：結婚
Q：什麼東西比細菌還小？
A：細菌的兒子
Q：用南瓜打頭和用西瓜打頭，哪個比較痛？
A：頭比較痛
Q：為什麼美人魚最專情？
A：因為她不會劈腿
Q：大熊貓一生中最大的遺憾是什麼？
A：沒有彩色照片
Q：什麼職業比大學生厲害？
A：鎖匠（因為他研究鎖）
Q：哪個數字最懶、哪個數字最勤快？
A：1最懶、2最勤快（一不作二不休）
Q：薏仁被趕出家門（猜1種職業）
A：街頭藝人
Q：什麼鴨子用兩隻腳走路？
A：所有的鴨子
Q：有一隻公鹿走著走著越走越快，最後怎麼了？
A：變成高速公路
Q：什麼布不能做衣服？
A：瀑布
Q：蔣公如果還在世，世界會怎樣？
A：多一個人
📍2026猜燈謎題目答案：成語版（猜1個成語、俗語）
Q：逆水划船
A：力爭上游
Q：氣球
A：不翼而飛
Q：豬八戒照鏡子
A：裡外不是人
Q：蜜蜂停在日曆上
A：風和日麗
Q：泥菩薩過江
A：自身難保
Q：只要大人去就好
A：不約而同（不約兒童）
Q：鐵公雞
A：一毛不拔
Q：舉重比賽
A：斤斤計較
Q：姜太公釣魚
A：願者上鉤
Q：一個巴掌拍不響
A：孤掌難鳴
Q：黃蓮樹下唱歌
A：苦中作樂
Q：1、3、5、7、9
A：天下無雙
Q：不能到加油站上班的人
A：油腔滑調（油槍滑掉）
Q：一顆心賣一億
A：一心一意
Q：一共五句話
A：三言兩語
Q：傘兵
A：從天而降
Q：兩根香腸兩瓶酒
A：長長久久
Q：2、4、6、8、10
A：無獨有偶
Q：小孩子跌倒
A：馬馬虎虎（媽媽撫撫）
Q：城市和鄉下，哪個地方的河比較湍急？
A：鄉下，因為鄉間河太急（相煎何太急）
Q：一隻北極熊朝我們走過來
A：有備而來（有bear來）
📍2026猜燈謎題目答案：諧音版
Q：為什麼蠶寶寶很有錢？
A：因為它會結繭（節儉）
Q：星星有多重？
A：8公克（Starbucks星八克）
Q：什麼動物最愛貼在牆上？
A：海豹（報）
Q：為何電腦不快樂？
A：因為有D槽（低潮）
Q：軟糖哭了會變成什麼？
A：QQ軟糖（哭哭軟糖）
Q：鯊魚吃了綠豆會變什麼（猜食物）
A：綠豆沙
Q：狐狸為什麼經常摔跤？
A：因為狐狸狡猾（腳滑）
Q：一口井、一杯茶、兩個杯子（猜職業）
A：警察伯伯（井茶杯杯）
Q：醬油的哥哥是誰？
A：醬油膏（台語諧音：豆油哥）
Q：阮經天的舅公是誰？
A：軟骨功（台語諧音：舅公／骨功）
📍2026猜燈謎題目答案：台灣地名版（猜1個地名）
Q：雨後春筍
A：新竹
Q：開張大吉
A：新店
Q：君子之交
A：淡水（君子之交淡如水）
Q：四季如春
A：恆春
Q：飲水思源
A：知本
Q：天下第一家
A：頭城
Q：老鼠當道
A：貓空
Q：萬事平安
A：太平
📍2026猜燈謎題目答案：字謎篇（猜1個字）
Q：一口咬掉牛尾巴
A：告
Q：一人一張口，口下長隻手
A：拿
Q：一加一不是二
A：王
Q：大口吃小口
A：回
Q：十張口，一顆心
A：思
Q：一邊是水，一邊是山
A：汕
Q：門裡站個人
A：閃
Q：人有他大，天沒他大
A：一
Q：三人同日去旅行
A：春
📍2026猜燈謎題目答案：食物篇（猜1種食物）
Q：蜘蛛結網
A：吐司（吐絲）
Q：有耳不能聽
A：木耳
Q：狼來了
A：楊桃（羊逃）
Q：什麼水果視力最差
A：芒果（盲果）
Q：汽車會飛
A：咖啡（Car飛）
📍2026猜燈謎題目答案：物品篇（猜1種物品）
Q：鐵嘴巴，愛咬紙，咬完之後紙不分。
A：釘書機
Q：有面無口，有腳無手，天天看著我，不會開口說。
A：鏡子
Q：一間小房子，有門沒有窗，裡面裝冰塊，食物保新鮮。
A：冰箱
Q：身上有節，節上有眼，眼裡有光，光照四方。
A：手電筒
Q：平時在角落，出門要人撐，晴天用不上，雨天最威風。
A：雨傘
Q：一間房子四方方，裡面有人也有窗，雖然沒長腿，能帶你上樓房。
A：電梯
Q：兩隻小船，沒有槳帆，白天載人到處走，晚上休息在床前。
A：鞋子
Q：出入成雙，酸甜苦辣味總先嚐
A：筷子
Q：不能吃不能喝，每天都要嚐一口
A：牙膏
Q：稀奇真稀奇，鼻子當馬騎
A：眼鏡
Q：左一片，右一片，摸得見，看不著
A：耳朵
Q：沒到手想搶到手，搶到手卻扔出手
A：籃球
📍2026猜燈謎題目答案：動物篇（猜1種動物）
Q：吃進的是草，擠出的是寶；捨己為人類，功勞可不小
A：乳牛
Q：遠看像隻貓，近看是隻鳥，晚上抓老鼠，白天睡大覺
A：貓頭鷹
Q：鼻子像鉤子，耳朵像扇子，腿粗像柱子，身子像座山
A：大象
Q：年紀不算大，鬍子一大把，不管見到誰，總愛叫媽媽
A：羊
我是廣告 請繼續往下閱讀
元宵節是農曆新年後第一個重要節日，落在農曆正月十五，象徵春節正式畫下句點、新一年圓滿啟動。關於元宵節由來，多與古代祭天、祈福有關，後來逐漸演變成全民賞燈、團圓的節日。隨著時代改變，逛燈會賞花燈、猜燈謎、吃元宵（或湯圓）成為最具代表性的元宵節習俗。
元宵節猜燈謎的習俗，最早可追溯至春秋戰國時期的「隱語」，是一種帶有暗示與隱喻的文字遊戲。不過真正和元宵節結合形成猜燈謎習俗則是南宋時期，民間每逢元宵節都會張燈結綵，文人雅士會將謎語寫在小紙條，貼在花燈上讓賞燈的路人猜答案，成為元宵節的經典習俗並流傳至今。
🟡2026元宵節猜燈謎題目大全
📍幼兒猜燈謎題目｜適合：3-5歲幼兒園猜燈謎
Q：白白一顆圓，煮熟會黏黏（猜1種食物）
A：湯圓
Q：兩隻小耳朵，長長紅鼻子（猜1種動物）
A：兔子
Q：早上出來，晚上回家（猜1種自然物）
A：太陽
Q：圓圓一張臉，晚上在頭上（猜1種自然物）
A：月亮
Q：白天不出門，晚上亮晶晶（猜1種自然物）
A：星星
Q：圓圓胖胖，吃了會甜甜（猜1種食物）
A：糖果
Q：有頭有尾沒有腳（猜1種動物）
A：蛇
Q：紅紅身體會發光，過節高高掛（猜1種物品）
A：燈籠
Q：小小一顆會長大（猜1種植物）
A：種子
Q：小小一顆，點亮黑夜（猜1種東西）
A：燈
📍腦筋急轉彎猜燈謎題目｜適合：搞笑、派對
Q：為什麼飛機飛這麼高都不會撞到星星？
A：因為星星會閃
Q：世界上除了火車，什麼車最長？
A：塞車
Q：被人家放了鴿子還很高興的是誰？
A：鴿子
Q：哪種比賽是往後跑？
A：拔河
Q：豆腐為什麼能打傷人？
A：因為是凍豆腐
Q：偷什麼東西不會犯法？
A：偷笑
Q：哪個月有28天？
A：每個月都有28天
Q：有一個雞蛋去喝茶，後來怎麼了？
A：變成了茶葉蛋
Q：什麼龍最輕？
A：保麗龍
Q：進動物園看到的第一個動物是什麼？
A：售票員
Q：煮一個蛋要4分鐘，煮8個蛋要幾分鐘？
A：4分鐘
Q：什麼地方很輕鬆就可以爬上去，卻很難下得來？
A：床上
Q：什麼地方出生入死？
A：醫院
Q：白蘿蔔喝醉了會變成什麼？
A：紅蘿蔔
Q：離婚的主因是什麼？
A：結婚
Q：什麼東西比細菌還小？
A：細菌的兒子
Q：用南瓜打頭和用西瓜打頭，哪個比較痛？
A：頭比較痛
Q：為什麼美人魚最專情？
A：因為她不會劈腿
Q：大熊貓一生中最大的遺憾是什麼？
A：沒有彩色照片
Q：什麼職業比大學生厲害？
A：鎖匠（因為他研究鎖）
Q：哪個數字最懶、哪個數字最勤快？
A：1最懶、2最勤快（一不作二不休）
Q：薏仁被趕出家門（猜1種職業）
A：街頭藝人
Q：什麼鴨子用兩隻腳走路？
A：所有的鴨子
Q：有一隻公鹿走著走著越走越快，最後怎麼了？
A：變成高速公路
Q：什麼布不能做衣服？
A：瀑布
Q：蔣公如果還在世，世界會怎樣？
A：多一個人
Q：逆水划船
A：力爭上游
Q：氣球
A：不翼而飛
Q：豬八戒照鏡子
A：裡外不是人
Q：蜜蜂停在日曆上
A：風和日麗
Q：泥菩薩過江
A：自身難保
Q：只要大人去就好
A：不約而同（不約兒童）
Q：鐵公雞
A：一毛不拔
Q：舉重比賽
A：斤斤計較
Q：姜太公釣魚
A：願者上鉤
Q：一個巴掌拍不響
A：孤掌難鳴
Q：黃蓮樹下唱歌
A：苦中作樂
Q：1、3、5、7、9
A：天下無雙
Q：不能到加油站上班的人
A：油腔滑調（油槍滑掉）
Q：一顆心賣一億
A：一心一意
Q：一共五句話
A：三言兩語
Q：傘兵
A：從天而降
Q：兩根香腸兩瓶酒
A：長長久久
Q：2、4、6、8、10
A：無獨有偶
Q：小孩子跌倒
A：馬馬虎虎（媽媽撫撫）
Q：城市和鄉下，哪個地方的河比較湍急？
A：鄉下，因為鄉間河太急（相煎何太急）
Q：一隻北極熊朝我們走過來
A：有備而來（有bear來）
📍2026猜燈謎題目答案：諧音版
Q：為什麼蠶寶寶很有錢？
A：因為它會結繭（節儉）
Q：星星有多重？
A：8公克（Starbucks星八克）
Q：什麼動物最愛貼在牆上？
A：海豹（報）
Q：為何電腦不快樂？
A：因為有D槽（低潮）
Q：軟糖哭了會變成什麼？
A：QQ軟糖（哭哭軟糖）
Q：鯊魚吃了綠豆會變什麼（猜食物）
A：綠豆沙
Q：狐狸為什麼經常摔跤？
A：因為狐狸狡猾（腳滑）
Q：一口井、一杯茶、兩個杯子（猜職業）
A：警察伯伯（井茶杯杯）
Q：醬油的哥哥是誰？
A：醬油膏（台語諧音：豆油哥）
Q：阮經天的舅公是誰？
A：軟骨功（台語諧音：舅公／骨功）
Q：雨後春筍
A：新竹
Q：開張大吉
A：新店
Q：君子之交
A：淡水（君子之交淡如水）
Q：四季如春
A：恆春
Q：飲水思源
A：知本
Q：天下第一家
A：頭城
Q：老鼠當道
A：貓空
Q：萬事平安
A：太平
📍2026猜燈謎題目答案：字謎篇（猜1個字）
Q：一口咬掉牛尾巴
A：告
Q：一人一張口，口下長隻手
A：拿
Q：一加一不是二
A：王
Q：大口吃小口
A：回
Q：十張口，一顆心
A：思
Q：一邊是水，一邊是山
A：汕
Q：門裡站個人
A：閃
Q：人有他大，天沒他大
A：一
Q：三人同日去旅行
A：春
📍2026猜燈謎題目答案：食物篇（猜1種食物）
Q：蜘蛛結網
A：吐司（吐絲）
Q：有耳不能聽
A：木耳
Q：狼來了
A：楊桃（羊逃）
Q：什麼水果視力最差
A：芒果（盲果）
Q：汽車會飛
A：咖啡（Car飛）
📍2026猜燈謎題目答案：物品篇（猜1種物品）
Q：鐵嘴巴，愛咬紙，咬完之後紙不分。
A：釘書機
Q：有面無口，有腳無手，天天看著我，不會開口說。
A：鏡子
Q：一間小房子，有門沒有窗，裡面裝冰塊，食物保新鮮。
A：冰箱
Q：身上有節，節上有眼，眼裡有光，光照四方。
A：手電筒
Q：平時在角落，出門要人撐，晴天用不上，雨天最威風。
A：雨傘
Q：一間房子四方方，裡面有人也有窗，雖然沒長腿，能帶你上樓房。
A：電梯
Q：兩隻小船，沒有槳帆，白天載人到處走，晚上休息在床前。
A：鞋子
Q：出入成雙，酸甜苦辣味總先嚐
A：筷子
Q：不能吃不能喝，每天都要嚐一口
A：牙膏
Q：稀奇真稀奇，鼻子當馬騎
A：眼鏡
Q：左一片，右一片，摸得見，看不著
A：耳朵
Q：沒到手想搶到手，搶到手卻扔出手
A：籃球
📍2026猜燈謎題目答案：動物篇（猜1種動物）
Q：吃進的是草，擠出的是寶；捨己為人類，功勞可不小
A：乳牛
Q：遠看像隻貓，近看是隻鳥，晚上抓老鼠，白天睡大覺
A：貓頭鷹
Q：鼻子像鉤子，耳朵像扇子，腿粗像柱子，身子像座山
A：大象
Q：年紀不算大，鬍子一大把，不管見到誰，總愛叫媽媽
A：羊