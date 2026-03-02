我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡元宵節由來習俗：賞花燈、猜燈謎、吃元宵

▲元宵節習俗有逛燈會賞花燈、猜燈謎、吃元宵湯圓。（圖／2026桃園燈會官網）

🟡元宵節猜燈謎由來：邊賞花燈邊猜答案

🟡2026元宵節猜燈謎題目大全

▲元宵節猜燈謎增添賞花燈樂趣。（圖／AI生成）

▲元宵節猜燈謎增添賞花燈樂趣。（圖／AI生成）

元宵節最有趣的習俗活動就是「猜燈謎」，不少民眾開始搜尋元宵節猜燈謎題目大全，究竟猜燈謎由來是什麼，和元宵節由來、元宵節習俗有什麼關係？《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理重點一次看，包括適合幼兒的猜燈謎題目，或是門檻低、適合全場同樂的簡單題，以及搞笑有創意的腦筋急轉彎，祝你猜對有福、元宵節快樂！元宵節是農曆新年後第一個重要節日，落在農曆正月十五，象徵春節正式畫下句點、新一年圓滿啟動。關於元宵節由來，多與古代祭天、祈福有關，後來逐漸演變成全民賞燈、團圓的節日。隨著時代改變，元宵節猜燈謎的習俗，最早可追溯至春秋戰國時期的「隱語」，是一種帶有暗示與隱喻的文字遊戲。，成為元宵節的經典習俗並流傳至今。Q：白白一顆圓，煮熟會黏黏（猜1種食物）A：湯圓Q：兩隻小耳朵，長長紅鼻子（猜1種動物）A：兔子Q：早上出來，晚上回家（猜1種自然物）A：太陽Q：圓圓一張臉，晚上在頭上（猜1種自然物）A：月亮Q：白天不出門，晚上亮晶晶（猜1種自然物）A：星星Q：圓圓胖胖，吃了會甜甜（猜1種食物）A：糖果Q：有頭有尾沒有腳（猜1種動物）A：蛇Q：紅紅身體會發光，過節高高掛（猜1種物品）A：燈籠Q：小小一顆會長大（猜1種植物）A：種子Q：小小一顆，點亮黑夜（猜1種東西）A：燈Q：為什麼飛機飛這麼高都不會撞到星星？A：因為星星會閃Q：世界上除了火車，什麼車最長？A：塞車Q：被人家放了鴿子還很高興的是誰？A：鴿子Q：哪種比賽是往後跑？A：拔河Q：豆腐為什麼能打傷人？A：因為是凍豆腐Q：偷什麼東西不會犯法？A：偷笑Q：哪個月有28天？A：每個月都有28天Q：有一個雞蛋去喝茶，後來怎麼了？A：變成了茶葉蛋Q：什麼龍最輕？A：保麗龍Q：進動物園看到的第一個動物是什麼？A：售票員Q：煮一個蛋要4分鐘，煮8個蛋要幾分鐘？A：4分鐘Q：什麼地方很輕鬆就可以爬上去，卻很難下得來？A：床上Q：什麼地方出生入死？A：醫院Q：白蘿蔔喝醉了會變成什麼？A：紅蘿蔔Q：離婚的主因是什麼？A：結婚Q：什麼東西比細菌還小？A：細菌的兒子Q：用南瓜打頭和用西瓜打頭，哪個比較痛？A：頭比較痛Q：為什麼美人魚最專情？A：因為她不會劈腿Q：大熊貓一生中最大的遺憾是什麼？A：沒有彩色照片Q：什麼職業比大學生厲害？A：鎖匠（因為他研究鎖）Q：哪個數字最懶、哪個數字最勤快？A：1最懶、2最勤快（一不作二不休）Q：薏仁被趕出家門（猜1種職業）A：街頭藝人Q：什麼鴨子用兩隻腳走路？A：所有的鴨子Q：有一隻公鹿走著走著越走越快，最後怎麼了？A：變成高速公路Q：什麼布不能做衣服？A：瀑布Q：蔣公如果還在世，世界會怎樣？A：多一個人Q：逆水划船A：力爭上游Q：氣球A：不翼而飛Q：豬八戒照鏡子A：裡外不是人Q：蜜蜂停在日曆上A：風和日麗Q：泥菩薩過江A：自身難保Q：只要大人去就好A：不約而同（不約兒童）Q：鐵公雞A：一毛不拔Q：舉重比賽A：斤斤計較Q：姜太公釣魚A：願者上鉤Q：一個巴掌拍不響A：孤掌難鳴Q：黃蓮樹下唱歌A：苦中作樂Q：1、3、5、7、9A：天下無雙Q：不能到加油站上班的人A：油腔滑調（油槍滑掉）Q：一顆心賣一億A：一心一意Q：一共五句話A：三言兩語Q：傘兵A：從天而降Q：兩根香腸兩瓶酒A：長長久久Q：2、4、6、8、10A：無獨有偶Q：小孩子跌倒A：馬馬虎虎（媽媽撫撫）Q：城市和鄉下，哪個地方的河比較湍急？A：鄉下，因為鄉間河太急（相煎何太急）Q：一隻北極熊朝我們走過來A：有備而來（有bear來）Q：為什麼蠶寶寶很有錢？A：因為它會結繭（節儉）Q：星星有多重？A：8公克（Starbucks星八克）Q：什麼動物最愛貼在牆上？A：海豹（報）Q：為何電腦不快樂？A：因為有D槽（低潮）Q：軟糖哭了會變成什麼？A：QQ軟糖（哭哭軟糖）Q：鯊魚吃了綠豆會變什麼（猜食物）A：綠豆沙Q：狐狸為什麼經常摔跤？A：因為狐狸狡猾（腳滑）Q：一口井、一杯茶、兩個杯子（猜職業）A：警察伯伯（井茶杯杯）Q：醬油的哥哥是誰？A：醬油膏（台語諧音：豆油哥）Q：阮經天的舅公是誰？A：軟骨功（台語諧音：舅公／骨功）Q：雨後春筍A：新竹Q：開張大吉A：新店Q：君子之交A：淡水（君子之交淡如水）Q：四季如春A：恆春Q：飲水思源A：知本Q：天下第一家A：頭城Q：老鼠當道A：貓空Q：萬事平安A：太平Q：一口咬掉牛尾巴A：告Q：一人一張口，口下長隻手A：拿Q：一加一不是二A：王Q：大口吃小口A：回Q：十張口，一顆心A：思Q：一邊是水，一邊是山A：汕Q：門裡站個人A：閃Q：人有他大，天沒他大A：一Q：三人同日去旅行A：春Q：蜘蛛結網A：吐司（吐絲）Q：有耳不能聽A：木耳Q：狼來了A：楊桃（羊逃）Q：什麼水果視力最差A：芒果（盲果）Q：汽車會飛A：咖啡（Car飛）Q：鐵嘴巴，愛咬紙，咬完之後紙不分。A：釘書機Q：有面無口，有腳無手，天天看著我，不會開口說。A：鏡子Q：一間小房子，有門沒有窗，裡面裝冰塊，食物保新鮮。A：冰箱Q：身上有節，節上有眼，眼裡有光，光照四方。A：手電筒Q：平時在角落，出門要人撐，晴天用不上，雨天最威風。A：雨傘Q：一間房子四方方，裡面有人也有窗，雖然沒長腿，能帶你上樓房。A：電梯Q：兩隻小船，沒有槳帆，白天載人到處走，晚上休息在床前。A：鞋子Q：出入成雙，酸甜苦辣味總先嚐A：筷子Q：不能吃不能喝，每天都要嚐一口A：牙膏Q：稀奇真稀奇，鼻子當馬騎A：眼鏡Q：左一片，右一片，摸得見，看不著A：耳朵Q：沒到手想搶到手，搶到手卻扔出手A：籃球Q：吃進的是草，擠出的是寶；捨己為人類，功勞可不小A：乳牛Q：遠看像隻貓，近看是隻鳥，晚上抓老鼠，白天睡大覺A：貓頭鷹Q：鼻子像鉤子，耳朵像扇子，腿粗像柱子，身子像座山A：大象Q：年紀不算大，鬍子一大把，不管見到誰，總愛叫媽媽A：羊