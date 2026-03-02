分別於2026年3月13日（五）11：00～18：00先讓FC會員優先買

2026年3月14日（六）11：00正式在Ticket Plus 遠大售票系統全面開賣

📌本次門票將分為FC會員優先購與正式售票2階段

Rokudenashi推出《One Voice》 瀏覽破2億爆紅

以神曲《One Voice》（ただ声一つ）在YouTube突破2億次觀看、席捲全球串流平台的日本次世代音樂企劃Rokudenashi（ロクデナシ），今（2）日正式宣布將於2026年5月23日（六）晚上6點在台北國際會議中心（TICC）舉辦《Rokudenashi 3rd Oneman 『Rokka』Live in Taipei》演唱會，票價總計3600元、2800元、2200元等3種，，這場也是主唱Ninzin去年（2025）在Zepp New Taipei演出時親口說出「我會再來」的承諾兌現，更從2000人規模的Live House直攻3300席大會堂，場地升級也成了人氣成長的最好證明。演出時間：2026年5月23日（六）18：00演出地點：台北國際會議中心 （TICC）大會堂演出票價：3600元、2800元、2200元FC優先購：2026年3月13日（五）11：00～18：00正式售票：2026年3月14日（六）11：00售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統Rokudenashi自2021年6月開始發表音樂影像作品，由不露面的網路人氣創作歌手Ninzin（にんじん）領軍，攜手Vocaloid作曲家MIMI、ナユタン星人、40mP，以及插畫師faPka、Y_Y等創作者共同打造跨領域音樂企劃，同年12月推出的《One Voice》憑藉直擊人心的旋律與情緒堆疊迅速爆紅，YouTube播放量突破2億次，成為網路世代代表性神曲之一，也讓Rokudenashi以黑馬之姿闖進主流視野；後來推出的日劇《我推的孩子》第2集主題曲〈草々不一〉，擄獲次世代樂迷壓倒性支持，使得演唱會一票難求。2025年，Rokudenashi火力全開，推出第二張專輯《六花》及多首單曲；進入2026年，又在2月4日發行最新單曲〈Living〉，用更細膩的編曲與溫暖唱腔穩住聲量，持續攻占各大串流排行榜。目前Rokudenashi正在日本展開3rd Oneman Live「Rokka（六花）」巡演，預計巡迴名古屋、大阪與東京，日本場落幕後隨即銜接海外行程。回想2025年在Zepp New Taipei的演出，Ninzin幽幻空靈的嗓音震撼全場，如今時隔1年，從Live House升級至TICC大會堂，不只是規模放大，更象徵這個誕生於網路的音樂企劃，正在用一次次現場演出，把人氣與實力同步推上新高度。