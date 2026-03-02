我是廣告 請繼續往下閱讀

▲教練團在打線上選擇提前亮牌，旅美重砲李灝宇被定調鎮守二壘，確立美式二遊防線，更讓內野調度充滿靈活彈性。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊在宮崎的備戰遭遇無情大雨，首場對戰歐力士二軍的官辦熱身賽被迫取消。這場大雨雖然打亂了教練團的投手調度，但對於李灝宇與鄭宗哲組成的二游防線來說，或許是最不需要擔心的一環。這對被譽為國家隊近10年最具天賦的「黃金二遊」，正是2019年幫助台灣奪下U18世界盃冠軍的二遊黃金拍檔。棒球場上，二壘手與游擊手被稱為「防守的心臟」。從雙殺守備的拋球力道、補位時機，往往需要大量的實戰來堆疊信任感。如果是臨時拚湊的二遊搭檔，缺乏實戰搭配恐不利於備戰。回顧上一屆經典賽，中華隊的內野陣型為一壘手張育成、二壘手鄭宗哲、三壘手吳念庭與游擊手江坤宇。而這屆WBC的先發二遊搭檔，極有可能換成李灝宇與鄭宗哲的美式連線。即便這幾年兩人在美職體系各自打拚，但當年一起經歷過高張力國際賽洗禮、共同舉起冠軍金盃的默契及信賴感，是任何短期集訓都無法複製的。只要兩人一站上球場，那種「我知道你在哪裡」的化學效應，能在接滾地球的瞬間迅速重開機。除了深厚的舊日情誼，兩人能快速連線的另一個絕對優勢，在於他們共同的「美式棒球語言」。鄭宗哲與李灝宇對於場上狀況的解讀、教練團暗號的接收，以及內野手之間的站位微調(Micro-adjustments)，早就具備高度的同質性。他們處理彈跳球的節奏、美式的拋球手感，以及轉傳雙殺時的腳步轉換，完全是在同一個頻率上，只需要給予情蒐數據，他們就能立刻在場上做出最正確的連動。在短期國際賽中，容錯率極低，「少打1場熱身賽」對其他隊伍可能是危機，但鄭宗哲與李灝宇這對自帶默契的二遊搭檔，卻讓中華隊有了「隨插即用」的優勢，能讓教練團省下大量的心力全數轉移到如何極大化打線的串聯度，以及投手群的牛棚調整上，這對美式黃金二遊的合體，無疑是中華隊最堅實的後盾。