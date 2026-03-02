我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園觀音車禍。（圖／警方提供）

桃園市觀音區今日上午10時許上演驚險的「連環保齡球」車禍！一名女子駕車左轉新富路時，意外撞上直行小貨車，導致小貨車失控波及路邊停放的17輛汽機車，事故現場一片狼籍，不僅零件散落滿地，更有車輛遭擠壓後玩起「疊羅漢」，所幸整起事故並未造成傷亡，警方經查確認雙方均無酒駕，至於確切的肇事責任與因果，仍有待進一步鑑定釐清。事發在今天上午10時許，當時56歲的彭姓女子駕駛自小客車行經桃園市觀音區富源六路，在準備左轉新富路時，不慎與側向直行、由30歲鄭姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，強大的撞擊力道導致小貨車瞬間向左偏移，隨即像保齡球般衝向路邊，連環撞擊停放於路側的17輛汽機車。事故現場狼藉一片，不僅多輛機車車殼破碎、零件掉落一地，甚至有轎車被擠到車尾直接被翹起、重壓在後車的車頭上。所幸事故並未造成人員傷亡，警方第一時間派員處理，經酒測確認雙方駕駛均無飲酒情形，至於確切的肇事責任歸屬與詳細事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。