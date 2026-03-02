浴室和廚房的水垢總是刷也刷不掉，原本閃亮的水龍頭、水槽也因此失去光澤，變成灰白色。日本一名清潔專家分享，其實只要用「烘焙紙」畫圓擦拭就能去除水垢！不需要使用任何清潔劑，就能讓水龍頭、水槽表面恢復如鏡面般的光澤。知名旅日作家魚漿夫婦也實測，烘焙紙真的可以把水垢清除，不過她也提醒大家，烘焙紙看起來只是把水垢抹開，還是使用清潔劑等會去除得比較乾淨。
烘焙紙畫圓輕擦 消除頑固水垢
根據日本媒體《grape LIFEHACK》報導，日本清潔達人Shii在IG分享，廚房和浴室的水垢就算用清潔劑加上海綿，還是很難清除，其實只要使用廚房常用的烘焙紙，就能輕鬆去除水垢。她把烘焙紙摺成方形，再以畫圓方式，輕輕擦拭水龍頭表面，只見灰白色水垢慢慢消失，水龍頭開始慢慢恢復光澤，金屬表面就像鏡面一樣。
日媒實測後也發現，用烘焙紙確實可以清潔水垢，他們在原先充滿水垢水龍頭上，以烘焙紙慢慢擦拭，水垢真的緩緩掉落，水龍頭也恢復鏡面光澤，許多人紛紛讚歎，「真實用」、「下次試試看」。不過提醒大家，擦拭時不要太用力，以免水龍頭、水槽等出現刮痕。
實測擦拭仍有殘留 小心留下刮痕
魚漿夫婦日前也分享X帳號@ninomiya_home用烘焙紙去除水垢的貼文，@ninomiya_home表示，聽說烘焙紙乾擦很適合去除水垢，他嘗試了一下發現，真的一下子就讓水龍頭恢復原本閃閃亮亮的樣子，不知道過去一直靠清潔劑苦戰，到底是為了什麼。魚漿夫婦也跟著嘗試使用烘焙紙來擦水垢，結果發現烘焙紙好像只是把水垢抹開，還是會留下不少水垢痕跡，沒有專用清潔劑來得乾淨。
許多網友也紛紛分享他們的去除水垢妙招，、「檸檬酸水噴完，放著過幾分鐘回來沖一沖就完事」、「摩擦久了會很快累積細小刮痕，我都用檸檬酸加水吸飽餐巾紙，敷著過陣子來簡單擦一擦就好了」、「用帶有金剛砂的科技海綿擦一擦就好」、「這個方法其實很不好，表面會產生更多細小刮痕，更容易保留水，也就更容易產生水垢」。
資料來源：魚漿夫婦、grape LIFEHACK、Shii、@ninomiya_home
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體《grape LIFEHACK》報導，日本清潔達人Shii在IG分享，廚房和浴室的水垢就算用清潔劑加上海綿，還是很難清除，其實只要使用廚房常用的烘焙紙，就能輕鬆去除水垢。她把烘焙紙摺成方形，再以畫圓方式，輕輕擦拭水龍頭表面，只見灰白色水垢慢慢消失，水龍頭開始慢慢恢復光澤，金屬表面就像鏡面一樣。
日媒實測後也發現，用烘焙紙確實可以清潔水垢，他們在原先充滿水垢水龍頭上，以烘焙紙慢慢擦拭，水垢真的緩緩掉落，水龍頭也恢復鏡面光澤，許多人紛紛讚歎，「真實用」、「下次試試看」。不過提醒大家，擦拭時不要太用力，以免水龍頭、水槽等出現刮痕。
實測擦拭仍有殘留 小心留下刮痕
魚漿夫婦日前也分享X帳號@ninomiya_home用烘焙紙去除水垢的貼文，@ninomiya_home表示，聽說烘焙紙乾擦很適合去除水垢，他嘗試了一下發現，真的一下子就讓水龍頭恢復原本閃閃亮亮的樣子，不知道過去一直靠清潔劑苦戰，到底是為了什麼。魚漿夫婦也跟著嘗試使用烘焙紙來擦水垢，結果發現烘焙紙好像只是把水垢抹開，還是會留下不少水垢痕跡，沒有專用清潔劑來得乾淨。