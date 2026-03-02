我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026高雄冬日遊樂園以「超人降臨港都」為活動主題，致敬全台灣各角落的城市超人。（圖／高市府觀光局提供）

▲活動滿滿人潮，23天吸引超過731萬人次參觀。（圖／高市府觀光局提供）

▲活動期間陸海空彩蛋齊發，8米氣膜結合愛之船於愛河灣驚喜展演。（圖／高市府觀光局提供）

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」昨（1）日正式畫下句點。高市府觀光局指出，為期23天的活動，累計突破731萬人次參與，創造逾126億元觀光產值；其中外縣市遊客平均超過4成、過年期間超過5成，成功帶動觀光產業、旅宿、交通、餐飲與商圈百貨消費全面成長。高雄冬日遊樂園今年活動以「超人降臨港都」為活動主題，致敬全台灣各個城市角落的無名英雄、城市超人；透過邁入第60週年的日本經典IP「超人力霸王」（Ultraman），並採海陸空方式展演結合高雄城市景觀，搭配16-18號碼頭22座免費遊樂設施，精彩的超人力霸王見面會、親子互動展演與周邊系列活動，以及層出不窮的意外驚喜彩蛋與多元的美食文創市集，吸引跨世代參與、粉絲朝聖。觀光局長高閔琳表示，本次活動適逢春節及228連假，加上大型裝置與港灣燈光展演帶來吸睛效應，成功吸引國內外旅客前來。高雄旅宿業在春節連假期間住房率平均達8成，市區飯店接近滿房；鄰近愛河灣、鹽埕與駁二周邊商圈的餐飲、文創、市集等產業皆明顯成長，不少店家假日業績較平日提升3至5成。除了活動主場域外，本次作品更延伸至全市60處景點，效益有顯著外溢。此外，高雄捷運、輕軌春節運量較去年成長，捷運春節5天逾139萬人次，其中大年初三單日達32萬5千餘人次，創下新年期間單日最高運量紀錄；高雄輕軌單日運量最高峰亦為大年初三，達9萬9,005人次，一舉刷新輕軌自113年全線成圓營運以來的單日最高紀錄，具體展現大型活動對城市經濟的實質助益。高閔琳指出，2026高雄冬日遊樂園，活動史上IP藝術裝置作品最多、範圍最廣；在活動策展部分更以無人機、無人船等陸海空方式展演並結合科普教育推廣，驚喜彩蛋亮點不斷；活動更創新結合AI數位科技、AR智慧應用，推出「高雄GO!」觀光旅遊APP。此外，輕軌、公車、渡輪也化身超人力霸王主題移動藝術，在愛河灣周邊路口設主題行人紅綠燈，過馬路變身IP彩蛋，吸引民眾爭相拍照；捷運全線刷卡音改為初代超人力霸王經典叫聲「シュワッチ」（Shuwatch），諧音仿若「洗襪子」吸引網友熱議，成功創造發燒熱門話題，帶動活動網路聲量。高閔琳表示，今年高雄冬日遊樂園作品最多，共計有兩座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；碼頭樂園則設有初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等三組大型超人力霸王主題藝術裝置；為迎接返鄉及旅遊人潮，分別於左營高鐵站大廳與高雄火車站設置懸掛2米與5米Q版超人力霸王；在情人節舉辦的「閃光召集令」推出全台首場初代與達達、傑洛與葛莉橋CP秀，更設置10米超人藝術裝置；同時將8米氣膜以愛之船為載體不定期於愛河灣巡航，展示3米飛行姿勢超人氣膜裝置，更結合高雄在地飛船及無人機團隊，以2米氣膜與超萌可愛的小提燈進行飛行展演，寫下燈會展演新篇章。