中華職棒大聯盟會長蔡其昌日前提及希望誕生更多巨蛋球場，高雄市長陳其邁今天對此表示，「生蛋容易，養蛋難」，需要審慎評估，且「這件事應是未來市長的事情。」陳其邁也認為，目前世運主場館已是很棒場地，高市府會考量財政、交通等因素，希望由民間主導來蓋蛋。陳其邁表示，若從財務面評估，必須試算不同場地所帶來的效益。國際天團演出動輒要求5萬人場地容量，若要興建巨蛋，規模勢必相當龐大，否則難以符合需求。陳其邁也說，對高雄而言，財政負擔是重大考量。不過，陳其邁也認為，若未來由民間廠商評估南部整體市場，在交通便利、適合大型開發，且市府無須負擔龐大土地與開發成本的前提下，當然可以討論，但前提仍是「非常、非常審慎」的評估，這件事或許是未來市長的課題，而非現在市長的決定。賴瑞隆則表示，蔡其昌提出希望北中南都建大巨蛋，無論是運動賽事或演唱會、展演等有更好場地，這是大家的目標，他會聽取市長陳其邁的建議下，以不動用政府資源，而用民間投資方式做整體評估，討論出符合球迷、歌迷和城市發展需要的方向，目前台北已有大巨蛋、台中正規畫中，「長遠來說，高雄有中型巨蛋是有其助益的」。賴瑞隆指出，台北已有大巨蛋，台中也在規畫興建，高雄長遠來看若有中型巨蛋，對城市發展將有所助益，未來會朝此方向努力，並與陳其邁充分討論，在務實建議基礎上，尋求兼顧球迷、歌迷與城市發展需求的方案。