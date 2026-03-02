我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。一度傳出伊朗前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）也在空襲中喪命，不過他的親信顧問1日向土耳其《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）證實，艾馬丹加目前依然在世且平安無事。根據《阿納多盧通訊社》報導，美國與以色列斬首行動空襲的地點是其隨扈住所，而艾馬丹加當時正在距離100公尺的建築內。不過艾馬丹加的三名隸屬於伊斯蘭革命衛隊的隨扈在襲擊中喪命。該親信顧問強調：「我一直與他保持聯繫。一切安好。」艾馬丹加在2005年至2013年間擔任伊朗總統。先前曾有報導指出，艾馬丹加在美國與以色列的空襲中喪命。這名親信顧問表示，由於以色列仍可能在尋求斬首機會，艾馬丹加已經撤離住所，暫時不會露面。