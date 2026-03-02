林莎憑稚齡童顏、32D好身材在寫真界闖出名號，加上性格慧黠又機智，入主外景節目《食尚玩家》人氣暴漲，逐漸於綜藝圈站穩腳步，目前還有《大陸尋奇》、《HiHi導覽先生》節目主持工作。林莎宣布3月3日將推出最新寫真書《Honey》，同時釋出福利照讓粉絲聞香，吸引近2萬人按讚。
寫真書《Honey》3日開賣 撩人新作品搶先曝光
昨（1）日，林莎在粉專捎來好消息，透露2026個人寫真書《Honey》3月3日正式開賣，並搶先公開一張寫真作品，曝光的照片，林莎綁著單邊魚骨辮，穿一件粉紅色薄紗上衣，正面開V露出豐滿上圍和狹長深溝，呼應書名主題，她拿著一小杯蜂蜜，做出眨眼、吐舌表情，相當勾魂。
林莎寫下文案，「《Honey》是什麼味道？我想，它有一點點成熟的柔軟，一點點被呵護的滋潤，又帶著黏人的私密。是只屬於我們的心跳滋味。還有更多...只有在翻開書頁後，才會融化開的甜蜜告白。」
此外，林莎表示，這次的寫真書只會發行實體版，未來也會舉辦簽書會，貼文發布後，大批粉絲留言：「太正了！這張很誘惑」、「像莎糖一樣甜」、「回來家鄉高雄辦見面會，拜託」、「等了很久」、「太棒了，原來妳還有時間拍寫真」、「錢錢已準備好了！」
從Show girl變寫真女王 去年提名金鐘主持人獎
約15年前，林莎從高雄北漂打拚，做過展場Show girl、活動主持人，2019年憑清新童顏、D罩杯魔鬼身材在競爭激烈的寫真市場殺出一條血路，被封為「寫真天花板」、「寫真女王」，口才伶俐、反應靈敏的她，也逐步於綜藝圈發光發熱，接下美食節目《食尚玩家》後知名度大開，工作邀約不斷。
林莎出道至今還有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等美名，人氣之高還紅到海外，多次被港媒專文報導，IG多達110萬人追蹤，非空有外貌的她，除了有攝影長才，主持功力也備受肯定，去年以《不在我的世界當勇者》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。
資料來源：林莎 • 03 IG
