兒童節連假還沒想好帶孩子去哪放電嗎？台中捷運公司今年打破慣例，於4月3日推出「OPEN！兒童節」親子專場，並首度開放「家庭個別報名」。讓平時忙碌的家長能趁著連假，陪伴孩子深入被譽為「捷運大腦」的行控中心，來場結合知識與趣味的捷運幕後大探險。中捷公司表示，北屯機廠的專業導覽過去多以平日團體預約為主，但始終人氣滿滿，去年共舉辦154場次、吸引逾5,600人次參與。為了回應眾多父母「希望加開假日場」的熱烈敲碗，中捷特別選在今年兒童節連假首日舉辦專場，把艱澀的軌道知識化為生動體驗，讓更多孩子能一窺捷運運作的奧秘。此次探險行程設計相當豐富，活動將從松竹站啟航，在專人帶領下輕鬆秒懂車站設備與乘車禮儀；隨後搭乘列車直達北屯總站，潛入神秘的行控中心，親眼見證全自動無人駕駛系統的精準運行；接著登上1比1的捷運車廂模型，化身小小捷運專家，將安全設計與設備功能摸透透。活動尾聲，每位參與學童還能獲頒專屬紀念證書，帶走最特別的兒童節禮物。中捷提醒，「OPEN！兒童節」活動將於4月3日分上、下午兩場次舉行，參加對象為國小學童及其家長。為了維持導覽品質，每場嚴格限額60名。報名將於3月9日上午9時起於網路準時開放，採額滿為止制，預計將掀起一波秒殺熱潮，呼籲有興趣的家長提早準備，以免向隅。