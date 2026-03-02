我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安年底競選連任，民進黨的對手迄今未定，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽說，過去曾被點名的民進黨立委王世堅、台北101董事長賈永婕，參選機會都不高，而雖然綠營內普遍認為行政院副院長鄭麗君最強，但如果鄭麗君不選，民進黨最後可能派出行政院長卓榮泰。戴錫欽今（2）日接受廣播節目《暐瀚撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時分析，王世堅、賈永婕都表態不會參選，因此兩人機會不高。至於鄭麗君，似乎也已下定決心不參選，「勸不動」已不只是外界觀察，而是綠營內部的共同焦慮。在「派不動鄭麗君」的前提下，戴錫欽研判，身兼民進黨主席的總統賴清德，可能轉而徵召卓榮泰出戰台北市長。不過他也直言，卓榮泰守住綠營基本盤是相對安全的選擇，但在大罷免期間形象已深，爭取中間選民的能力不如鄭麗君，「侷限比較大」。換言之，這張牌打出去，能守但難攻。戴錫欽表示，民眾黨沒有提名台北市長、民進黨人選也還沒確定，年底的台北市長選戰，目前是蔣萬安「一個人的武林」，蔣萬安在過去幾年的政績都相當有感，包括大巨蛋、輝達落腳北士科、營養午餐免費等，都讓選民有深刻的感受。