🟡2026經典賽應援小物：必勝客「必勝宮帽」、「必勝頭巾」

將於3月5日在東京巨蛋場外，由啦啦隊人氣女神免費發送給熱血的台灣球迷們。

必勝客也推出最有話題的666元「丸勝日韓套餐」，組合搭配日韓風味大比薩、2款副食與1.25L飲料，不但現省522元，再加贈「必勝宮帽」一頂。

▲必勝客為挺中華隊，特製最具有台灣味的「必勝宮帽」，更經過「冠軍廟」彰化埔鹽順澤宮的爐火加持。（圖／必勝客提供）

在必勝客指定門市消費即可獲得「骰出666必勝頭巾」

▲除了必勝宮帽以外，在必勝客指定門市消費即可獲得「骰出666必勝頭巾」，數量有限，送完為止。（圖／必勝客臉書）

🟡2026經典賽應援小物：麥當勞棒球鑰匙圈

▲麥當勞跟上經典賽浪潮，宣布自2月23日至3月31日，透過麥當勞歡樂送點指定套餐，加購89元即可獲得「TEAM Taiwan鑰匙圈」。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

🟡2026經典賽應援小物：7-11球衣帽、加油棒造型爆米花

▲7-11為搶攻全民瘋棒球風潮，自2月10日起首次於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」，同步推出眾多經典球衣、球帽、法批等周邊商品限期預購。（圖／7-11提供）

▲紅、藍雙色的「加油棒造型爆米花」，每支售價188元。（圖／記者鍾怡婷攝）

🟡2026經典賽應援小物：全家官方鑰匙圈限量送

▲全家推出「2026 WBC經典在全家」活動，除了20款商品換上中華隊配色包裝以外，2月23日至3月17日消費滿299元即可獲得官方授權「金屬鑰匙圈」或「寶特瓶束口袋」。（圖／全家提供）

2026經典賽應援小物：文化部a-We實體貼紙

▲文化部以文化外交大使a-We為主角，專為棒球賽季量身打造的LINE貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」於前陣子上架，同時還推出「應援貼紙包」。（圖／文化部提供moc.gov.tw）

2026世界棒球經典賽(WBC)即將到來,中華隊將於3月5日(四)至3月8日(八)在日本東京巨蛋,出戰日本、韓國、捷克、澳洲等強敵,各大商家品牌為挺中華隊,陸續推出應景應援小物。