民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪，過去時常在臉書抨擊民進黨與司法檢調，未料日前臉書無預警消失又出現，對此陳佩琪表示自己也不知道原因，但如果臉書被下架或不能寫，自己心裡已有譜，可以上節目用講的，或找出版社把文章集結成書，順便增加一些收入，「總之方法很多啦，大家不用擔心！」ˇ對於臉書日前突消失又出現，陳佩琪今天表示自己也不知道原因，查了新聞發現在社群平台運作機制下，帳號消失通常有幾種可能，第一是自行暫時關閉，這是在社群高度曝光後常見的「降溫」手段，使用者可隨時恢復；第二是檢舉過多遭停權，若貼文內容涉及爭議言論或頻繁遭人檢舉，臉書官方可能會進行暫時性封鎖；第三是帳號遭駭客攻擊，但是可能性較低。陳佩琪說，第一點根本不可能，而專家說第三點可能性極低，那剩下就是第二點是原因。過去把京華城和柯文哲有關的個人理財方式，卻被檢察官認定是貪汙、侵占的反駁理由，藉由自己提出的證據和官方往來的函文來自清，都已在臉書上講的很清楚了，「在此再度聲明，若有不實， 歡迎北檢抓我去關」。陳佩琪也提到，若臉書長時間下架不能寫， 心底已經有譜了，就是請黨團主任陳智菡幫忙介紹一些肯邀她的媒體去上節目，不能寫 就用講的， 自認口條比文筆好太多了，且上節目用講的，不用花心力、眼力寫東西，又能講的更清楚，何樂不為？最後陳佩琪也說，若再不然，就找一家肯幫忙出版的出版社，把過去寫的文章集結成書來出版，也可順便增加收入，只是出版書要比較花時間，「總之方法很多啦，大家不用擔心！」ˇ