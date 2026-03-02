2026年《英雄聯盟》韓國賽區LCK CUP 昨（1）日移師香港進行決賽，聯賽霸主GEN.G直落三橫掃BFX奪冠，不過此役卻創下難堪紀錄，電競數據網站 Esports Charts統計，本場決賽全球線上僅有69萬5410人觀看，甚至比歐洲LEC賽區決賽還少，可見T1在敗部被讓二追三淘汰，對LCK的流量產生巨大衝擊。
Esports Charts數據顯示，2026年LCK第一階段賽事中，觀看人數前4名都是T1有出賽的場次，穩定落在110萬以上，最高觀看人數則是季後賽時T1對決DK的150萬人，第5名則是HLE與GEN.G在例行賽碰頭的108萬。
日前T1被DK讓二追三淘汰後，就有傳出香港的線下門票出現「大量拋售」的消息，所幸最終入場人數還是有破萬，但令人意想不到的是，這場GEN.G和BFX的冠軍賽，最終線上觀看人數開出69萬5410人的超低數字，甚至不敵今（2）日凌晨LEC賽區G2和KC決賽的72萬人。
《英雄聯盟》各賽區第一階段結束後，馬上要迎接3月16日開打的「初陣對抗賽」，也是2026年首場國際賽，目前確定參賽隊伍包括LCP賽區的越南戰隊TSW、LCK 賽區的GEN與BFX、 LEC的G2、LCS的LYON、CBLOL的LOUD，以及尚未確定的LPL兩支隊伍，在T1缺席的狀況下，對賽事關注度又會是一大考驗。
資料來源：Esports Charts
