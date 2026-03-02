我是廣告 請繼續往下閱讀

在永續轉型政策積極推進下，富邦人壽再傳捷報，第三度榮獲「永續金融評鑑」保險業前25%肯定，展現公司在永續治理、氣候風險管理、綠色金融布局與資訊揭露透明度等面向的卓越成果。「永續金融評鑑」由金管會舉辦，該評鑑制度與國際永續揭露趨勢接軌，近年已成為衡量金融機構永續成熟度的重要標竿。富邦人壽總經理陳世岳表示，「永續不僅是企業的責任，更是面向未來的競爭力。我們以國際標準為目標，以金融專業為基礎，持續深化氣候治理、強化資訊透明度，並以行動驅動產業與社會的永續轉型，獲獎不僅驗證富邦人壽永續策略的有效性，也彰顯公司在引領保險業邁向淨零與永續金融方面的實質影響力。」富邦人壽持續發揮投資影響力推動產業永續轉型，將ESG指標納入投資決策流程，協助被投資公司提升永續績效與轉型，同時積極布局低碳、綠債及綠能科技等綠色金融投資，綠色金融投資餘額逐年提高，朝2030年逾2兆元之目標穩健邁進，透過負責任投資實現穩健獲利與永續價值，連續5年獲「台灣永續投資獎」肯定，亦連續4年入選證交所機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單；同時，以綠色採購實踐永續承諾，2018~2025年間，向社會創新企業累積採購金額突破4億元，連續8年榮獲經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」獎項。為響應政府「2050 年淨零排放」目標，有效管理氣候風險，積極參與國際永續倡議組織SBTi (Science-based Targets initiative)及RE100 (Renewable Energy 100)，承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠電且訂定具體減碳路徑。所投資興建的富邦人壽大樓 (信義計畫區A25)，除獲美國 LEED金級與台灣綠建築EEWH黃金級認證外，2025年更榮獲WiredScore白金級與SmartScore黃金級雙重國際認證，展現富邦人壽在永續建築與智慧營運上的領先地位。除了在建築與營運面深化淨零行動外，富邦人壽也將永續理念延伸至環境保育，長期與荒野保護協會合作，推動河川廢棄物快篩調查計畫，涵蓋全台北中南東六條主要河川，帶動河川保育觀念於各地紮根，更促進垃圾減量、熱點改善等實際成效。富邦人壽洞察癌症精準治療需求，2025年首創癌症門診即可實支實付，兼顧癌症患者對高端醫療的需求，榮獲「商品創新專案企畫卓越獎」，而在數位服務面，推出全新「富邦人壽APP」，從使用者需求出發，落實「簡單」、「貼心」、「隨行」的使用體驗，並響應金管會「推動數位金融無障礙推展計畫」，領先推出專為高齡及視障族群設計的「APP金融友善服務專區」，致力降低數位金融落差，落實公平待客與普惠金融，提供客戶安全且可信賴的服務。身為金融保險業的領導品牌，富邦人壽從「承擔社會責任、守護民眾權益」的經營理念出發，除了與台灣財經素養教育推廣協會及賽珍珠基金會合作推動學生及新住民的保險教育與識詐宣導課程，更與臺中市政府合作，於114學年度辦理高中職「校園識詐防護網」宣導活動，強化社會防詐能量並展現企業的公共影響力。同時，持續落實公平待客十大原則，具體成效深獲主管機關的肯定，連續3年名列「公平待客原則評核結果」壽險業排名前25%。在永續治理面向，富邦人壽持續深化氣候治理，強化風險辨識與策略韌性，所發布的氣候相關財務揭露(TCFD)報告書獲政大企業永續管理研究中心「TCFD報告書評鑑」績優單位肯定；面對接軌IFRS17及TIS制度轉型，富邦人壽展現完善的前瞻準備與風控成果，三度榮獲保險卓越獎「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎，彰顯公司在強化資本穩健性與提升永續揭露品質上的持續精進。富邦人壽深耕永續發展有成，未來將持續以保險專業為基礎，響應金管會推動「金融大回饋」理念並結合永續策略與創新思維，擴大金融的正向影響力，為環境、社會與人群創造共同的價值。