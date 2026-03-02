我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛龍出席活動時被拱上台唱歌。（圖／陳美鳳 MeiFen 臉書）

藝人辛龍於2020年痛失愛妻劉真後消失在鏡頭前近5年，於2025年底正式宣告重返演藝圈，昨（1）日他現身李姓富商80歲壽宴，活動中驚喜同框多年好友陳美鳳，兩人嘟嘴貼臉的合照也隨之公開，只見他和過往一樣是光頭造型，不一樣地是他現在蓄起了烙腮鬍，氣色和心情看起來相當不錯。3月1日晚間，陳美鳳受邀出席李姓富商壽宴，辛龍亦為座上賓，陳美鳳隨後在社群分享多張合照，只見辛龍展現難得輕鬆神情，兩人貼臉自拍，他更對鏡頭俏皮嘟嘴，氣氛溫馨自然，目前54歲的辛龍維持招牌光頭造型與墨鏡，但留起灰白鬍鬚，外型多了幾分滄桑。不過整體氣色與精神狀態明顯回穩，當晚更大方上台獻唱，顯見已逐步找回舞台自信。陳美鳳透露，她和辛龍認識多年，早年曾一同隨訪問團赴美宣慰僑胞，並肩演出、交流情誼深厚，這回久別重逢，她感性表示辛龍如今是位「非常稱職的父親」，並公開祝福他「心想事成，愈來愈好」，真摯情誼令人動容。辛龍於2025年11月推出兩首新歌，歌詞細膩描寫對亡妻劉真的思念與牽掛，喪妻5年後正式宣告回歸樂壇，復出後，他陸續參與公開演出，包括南港展覽館尾牙活動，以及登上台北小巨蛋參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》錄影，逐步回到熟悉舞台。面對外界常問「是否走出來」，他語氣平靜地說：「不知道怎樣才叫真正走出來。」並透露至今仍常夢見劉真，夢裡的她總是漂漂亮亮地出現，對他而言，這些夢境不是傷口，而是溫柔的連結，是繼續前行的力量。