▲運動文化展3天中華隊賽事直播派對，一起為國家隊加油，好禮拿不完。（圖／SPORTsLAND提供）

▲DV-米奇系列夢幻連動，打造專屬你的TEAM MICKY黃金陣容。（圖／SPORTsLAND提供）

一年一度的體育盛宴 2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展，將在3月6日（五）到9日（一）伴隨著超大螢幕的台灣棒球直播派對於花博爭艷館展開。今年持續擴大規模，從體育賽事到運動文化再到應援文化，活動豐富多元，而且只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，現場還有多項會員任務可以累積MVP POINTS，讓更多人可以用實際行為一起參與到台灣的運動文化之中。本屆活動的重要亮點，除了台灣棒球直播派對，要和所有球迷一起為中華隊加油之外，最受矚目的就是啦啦隊舞台的見面會，本次特邀12位韓國職業棒球啦啦隊來台，從隊長級到寶藏女孩一次滿足，以及在台發展的啦啦隊共計超過40位女神，夢幻連動。台灣運動品牌DV今年則是大力度參展，推出多個與國際IP合作的商品，包含迪士尼的「DV-米奇系列」、籃球動畫《GOAT 山羊巔峰》的聯名商品等，另外舉辦了DV 1on1 的熱血籃球賽，和新型態體能賽事「DV LEOPARD CHALLENGE競技健身挑戰賽」，同時還與運動策展品牌Conscious打造運動藝術特區，屆時將邀請職籃球星阿巴西來到現場與粉絲同樂。現場還有近期新興運動匹克球的體驗球場、2026年世界盃足球賽各國國家隊商品、以張泰山為首的多位棒球球星見面會、職業運動吉祥物的遊行活動，和STANCAVE的運動選品店，將有各種不同運動IP的商品於現場販售，以及17 LIVE 演唱會，帶來「運動x音樂」的跨界演出。SPORTsLAND 是台灣運動產業的新嘗試，希望透過「行動」來累積會員點數MVP POINTS，將與運動相關的大小事變成「會員任務」，讓不論是運動的「參與者」或「觀賞者」，都可以變成台灣運動文化的玩家，一起來解任務，賺點數，換禮物。2026的台灣運動文化展就是 SPORTsLAND 的首次大型會員活動，現場只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，成為會員後，針對不同族群、不同展區也都設定了不同的任務，依照任務的難易度決定 MVP PIONTS 的數量，只要完成任務，獲取 MVP POIONTS 後，則可以兌換禮物，像是簽名球、電動腳踏車、限定商品或活動優先體驗券等。SPORTsLAND 的創辦人許明翰說：「SPORTsLAND 的會員制，其實只是想讓本來就會做這些事情的運動員或運動參與者，能讓這些行為變得更有價值，透過 MVP POIONTS，我們可以將很多本來在運動產業的『斷鍊』給連結起來，我們要打造的不是一個在定點的遊樂園，而是讓這座屬於台灣運動的遊樂園存在在每個喜歡運動的人的生活中。」世界棒球經典賽在東京火熱開打，SPORTsLAND 3月6到8日3天都將在運動文化展巨型螢幕登場，三天的中華隊賽程皆有直播，由人氣應援團長帶領球迷一起熱血應援，同時也會有運彩協進會、17 LIVE抽獎送好禮。另外，3月6日台籃球星阿巴西於CONSCIOUS籃球藝術特展舉辦見面會、棒壇傳奇張泰山3月8日於直播派對舞台和球迷相見；3月7日TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩、3月8日味全龍威弟、富邦悍將富藍奇、新竹攻城獅瑞迪和台北伊斯特兔之助等人氣吉祥物，以及《宇宙啦啦隊》都將進行全場大遊行。運動文化展最熱門的啦啦隊舞台區，今年擴大成三面舞台，並且安排專屬攝影高台，讓球迷無死角與女神見面，展開簽名、拍照會。同時特邀韓國3組共12名啦啦隊，其中包含車睿娜、龍京雅、徐如辰、宋晈校、趙多彬、申惠齡、劉世理、鄭嘉睿、信妃、朴智英、朴慧仁與李奎利，從隊長級到潛力寶藏女孩的K-Cheer Team豪華陣容，加碼推出限定「超大人生四格」限量拍攝。邀請台灣棒籃排8支職業運動人氣啦啦隊女孩，其中不乏鄭熙靜、金吉娜、吳瑞律、金世星、李藝斌與金海莉，本土啦啦隊更是以「桃氣女孩」作為整個活動的應援大使，將會在3月7日下午在場內繞場遊行，跟現場觀眾互動，展現屬於台灣的應援文化。今年共計超過40名啦啦隊出席，四天活動與粉絲簽名合照一次滿足，每場人數有限，要搶要快。購買K-Cheer Team女孩大禮包的粉絲，就有機會抽中該場次K- Cheer Team親簽人型立牌（當日抽出）；購買單日啦啦隊攝影卡的粉絲，就有機會抽中本次運動文化展K-Cheer Team以外啦啦隊的親簽人型立牌。（3月9日14:00抽出，並於該日領取）即將在3月7日首播的緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》，6位女孩紀欣伶、艾莉兒、Yula、靚靚、黛比、妃妃，在首播隔日3月8日就會在運動文化展與粉絲們相見，與大家拍超大人生四格，也在後續繞場大遊行，讓大家感受來自宇宙的魅力。DV特別與迪士尼展開夢幻連動，由官方授權推出棒球主題「DV-米奇系列」，米奇、唐老鴨、高飛與布魯托等經典角色，將穿上棒球裝備組成TEAM MICKEY，化身王牌投手與強棒打者，展現棒球投打感動英姿，結合DV的客製化工藝，球迷可以自由選擇燙片製作專屬自己的迪士尼球衣。限定版「米奇娃娃」可在展會中燙印指定口號等，增添收藏價值；推出台北、台中及高雄三款「城市限定三角錦旗」，讓球迷結合運動文化中最重要的屬地歸屬感，不論掛在家中或帶進球場，迪士尼與球迷一起為喜愛的球隊加油！另外，DV也在SPORTsLAND台灣運動文化展打造迪士尼「必勝訓練基地」特展，巨型米奇氣偶和米奇全明星陣容打卡聖地，還有打擊練習體驗、九宮格投球體驗，讓球迷在看熱血的比賽的同時，也可以親自下場體驗豪邁的投球與揮棒。凡活動期間至DV攤位購買限定商品「米奇盲包鑰匙圈」，即可獲得抽獎機會，讓球迷帶著滿滿驚喜回家。由索尼影視製作（SONY Pictures Animation）與 NBA 巨星柯瑞（Stephen Curry）聯手推出的籃球動畫電影《GOAT 山羊巔峰》，是索尼繼《蜘蛛人：新宇宙》後的話題力作，柯瑞親自監製與參與配音，成為春季話題電影。在講述年輕山羊威爾哈里斯，如何證明小個子也能稱霸球場的熱血故事，在猛獸林立的聯盟中，靠著不服輸的毅力與技巧闖出一片天。本次 DV x GOAT 聯名系列，將動畫的熱血氛圍帶入現實生活，原汁原味還原電影經典元素，結合DV擅長的機能面料，打造兼具潮流與實戰性能的裝備，在SPORTsLAND台灣運動文化展推出山羊威爾哈里斯限定短 Tee、電影復刻球衣以及《GOAT》老帽、籃球等周邊商品。同時也在現場打造 DV COURTS，舉辦 DV 1on1 的熱血籃球賽。除了上述活動，SPORTsLAND 運動文化展還設有全新的「DV LEOPARD CHALLENGE 競技健身挑戰賽」、「匹克球專區」等運動迷來揮灑汗水，多次被NBA巨星轉發的知名籃球文化藝術品牌 CONSCIOUS，也在運動文化展設展，讓球迷享受不一樣的運動藝術文化體驗。